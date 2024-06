MÜNCHEN, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- AlphaESS, ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, präsentierte seine aktuellen Energiespeichersysteme auf ees Europe, Europas größter Messe der Branche . Das diesjährige Motto der Veranstaltung, " Easy System Integration for Residential and Commercial Customers" , steht im Einklang mit dem ganzheitlichen Produktportfolio von AlphaESS , das Heimbatteriesysteme sowie kommerzielle, industrielle, und Energiespeicherlösungen mit intelligentem Energiemanagement umfasst.

AlphaESS stellte VitaPower vor, ein neues Balkonenergiespeichersystem für Wohnungsbewohner. Dieses online erhältliche All-in-One-Gerät ( ) lässt sich mit einem Smart Plug für den einfachen netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb verbinden und kann auf bis zu 2 kW/6 kWh erweitert werden. Das Plug-and-Play-Design ermöglicht einen nahtlosen Übergang zur autarken Stromversorgung.

Für Familien, die ihre Energiekosten optimieren wollen, präsentierte AlphaESS seine neueste home Energiespeicherserie, SMILE-G3. Die ein-/ dreiphasigen Systeme decken 3~20kW ab, erweiterbar bis 60,6kWh. Das modulare und leicht zu installierende Design erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen der europäischen Märkte.

Die SMILE-G3-Serie profitiert von 12 Jahren Branchenerfahrung und KI-Technologie und bietet verbesserte Effizienz und intelligenteres Energiemanagement mit MPPT-Schattenscanning, 200% PV-Eingang und 200% USV-Spitzenüberlastung. Die Hochspannungsakkus verwenden LiFePO4-Zellen der Klasse A, die einen minimalen Energieverlust, eine lange Lebensdauer und stabile Lade-/Entladeraten von 1C gewährleisten. Sein sehr schnelles FCAS bietet ein präzises Frequenzverhalten für Anwendungen in virtuellen Kraftwerken (VPP), wo AlphaESS ein führender Anbieter in Australien ist.

Energiespeicherlösungen für C&I und Versorgungsunternehmen

Mit dem flüssigkeitsgekühlten Schrank STORION-LC372, der eine maximale Energiekapazität von 372,7kWh bietet, hat AlphaESS seinen Fokus auf C&I-Anwendungen erweitert. In einem Pilotprojekt in Litauen werden 12 STORION-LC372-Schränke für ein 2MW/4MWh-System eingesetzt, das die Ziele der örtlichen Brauerei in Bezug auf grüne Energie mit einer fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösung unterstützt.

Für Utility-Scale-Projekte präsentierte AlphaESS den flüssigkeitsgekühlten Container AlphaCS-H20-DC-LC, eine vormontierte Energiespeicherlösung mit einer Kapazität von bis zu 3,7MWh. Verbesserte Akkupacks mit IP67-Schutz machen sie ideal für extreme Umgebungen.

Über AlphaESS

AlphaESS wurde 2012 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen mit vier großen Produktionsstätten und einer erwarteten Jahreskapazität von 5 GWh bis 2025. Unterstützt durch ein lokales Netzwerk von über 30 Tochtergesellschaften laufen über 150.000 AlphaESS-Systeme in über 100 Ländern. Das 2015 in Frankfurt gegründete Unternehmen AlphaESS Europe hält mit zwei Top Brand PV Awards einen Top-5-Marktanteil in den Bereichen Speicher und Wechselrichter in Deutschland.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446080/PR_Newswire_PIC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphaess-hersteller-und-energiedienstleister-stellt-auf-der-ees-europeintersolar-in-munchen-2024-all-in-one-energiespeicherlosungen-fur-private-und-gewerbliche-anwendungen-vor-302182757.html