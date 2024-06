Logistikdienstleister gelten vielen Marktbeobachtern als Frühindikatoren für konjunkturelle Entwicklungen. Geht es nach den von FedEx am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen, besteht hier kein Grund zur Sorge, denn dessen Ergebnis ist stark ausgefallen.

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahresquartal zwar nur um bescheidene 0,9 Prozent auf 22,1 Milliarden US-Dollar, allerdings zeigte das von FedEx vor einigen Quartalen aufgelegte Programm zur Effizienzsteigerung Wirkung:

Der bereinigte Gewinn pro Aktie konnte die Erwartungen um 4 Cent übertreffen und landete bei 5,41 US-Dollar. Das ist eine deutliche Steigerung sowohl gegenüber dem Quartal vor einem Jahr, als das Unternehmen einen bereinigten Ertrag von 3,41 US-Dollar je Anteil erzielt hatte als auch gegenüber dem Vorquartal, in dem 3,86 US-Dollar pro Aktie zu Buche standen.

Einsparungsprogramm zeigt Wirkung

Insgesamt erwirtschafte der US-Logistikkonzern einen auf die Anteilseigner entfallenden bereinigten Nettogewinn in Höhe von 1,34 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,25 Milliarden US-Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Eine deutliche Steigerung ist dem Unternehmen vor allem bei der operativen Marge gelungen, die von 7,0 auf 8,5 Prozent kletterte. Hier zeigt sich der Erfolg der anhaltenden Umstrukturierung.

Zufriedenstellender Ausblick, "anhaltendes Momentum"

Für das kommende Geschäftsjahr hat das Management einen optimistischen Ausblick vorgelegt. FedEx erwartet für 2025 einen Gewinn von 20 bis 22 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten hier auf 20,75 US-Dollar je Anteil getippt.

Der Umsatz soll im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, was das Unternehmen in die Lage versetzen soll, eigene Aktien im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen und die erst kürzlich um 10 Prozent angehobene Dividende auszuzahlen.

Aktie dreht in der US-Nachbörse auf

Anleger ließen sich in der US-Nachbörse nicht lange bitten und schossen die Aktie aus dem Stand deutlich zweistellig in die Höhe. Nach knapp 2,1 Millionen gehandelten Stücken ging FedEx mit einem Plus von 13,9 Prozent aus dem erweiterten Handel.

Mit einem Kurs von 292 US-Dollar ist die Aktie damit auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 bewertet. Das liegt genau im Rahmen des Durchschnitts der vergangenen fünf Jahre und könnte darauf hindeuten, dass die Aktie ihr fundamentales Aufwärtspotenzial zunächst ausgeschöpft hat.

Vor den Zahlen hatten Händler am Optionsmarkt eine Kursbewegung von 7,2 Prozent eingepreist. Daher ist denkbar, dass FedEx im Laufe des Handels zur Wochenmitte noch etwas zurücksetzt.

Am frühen Mittwochmorgen kann auch die Aktie der DHL Group von den starken Zahlen des Mitbewerbers profitieren. Die Deutsche Post landet mit einem Plus von etwa 3 Prozent an der Spitze des deutschen Leitindex DAX.

Fazit: Neue Allzeithochs im Rahmen der Möglichkeiten

Der US-Paketpostdienstleister FedEx hat am Dienstagabend einen starken Geschäftsbericht vorgestellt und einen zuversichtlichen Ausblick für das kommende Geschäftsjahr präsentiert. Das dürfte einerseits Konjunktursorgen lindern und hat andererseits die Aktie in Richtung ihrer bisherigen Rekordhochs katapultiert.

Für 2025 ist die Aktie nach dem Kurssprung bereits fair bewertet, zumindest auf Basis der historischen Bewertungsmittel. Angesichts der anhaltend guten Börsenstimmung sowie des Aufwärtstrends der Aktie ist das Erzielen neuer Rekordhochs dennoch denkbar. Hierzu fehlen der Aktie noch rund 10 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion