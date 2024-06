OTS Scanfil Electronics GmbH / Framery wählte Scanfil als Produktionspartner Scanfil und Framery haben einen Rahmenvertrag über die Fertigung von Elektronik enthaltenden Komponenten in den Werken in Pärnu abgeschlossen. Framery ist ein finnischer Pionier in der Planung und Fertigung schalldichter Arbeitsräume. "Wir freuen …