Kuniko Ltd. ist eine der wenigen Rohstoff-Firmen mit deutscher DNA. Das Unternehmen wurde einst von Vulcan Energy abgespalten und hat dann sogar die Opel-Mutter Stellantis als Großaktionär gewinnen können. Nun steht die in Skandinavien aktive Kuniko vor dem Schritt vom Explorer zum Developer. Die erste Machbarkeitsstudie steht auf dem Programm. Und auch der Markt für Batteriemetalle zeigt wieder eine positive Tendenz.

Investment Highlights:

- Attraktive Nickel-Kobalt- und Kupferprojekte in Skandinavien

- Zukunft Batteriemetalle: Nachfrage wächst langfristig

- Nach der Ressource: Management arbeitet auf erste Machbarkeitsstudie (PFS) hin

- Großaktionäre: Stellantis und Vulcan Energy

Kuniko Ltd. (ASX: KNI, WKN: A3CTAL, ISIN: AU0000159840) ist eines der wenigen Unternehmen in Europa, das sich voll auf Batteriemetallprojekte konzentriert. Während der Markt in Deutschland derzeit wegen der weggefallenen Prämien schwächelt, ist das globale Wachstum unbestritten. So legten die Verkäufe von Elektroautos im ersten Quartal weltweit um 19 Prozent zu. Dabei verteilt sich der Zuwachs auf Europa, die USA und China, wobei sich Letztere besonders dynamisch entwickeln. Die Elektroautos brauchen Batterien. Und die Batteriefabriken benötigen Batteriemetalle wie Kupfer, Nickel oder Kobalt. Analysten prognostizieren, dass bis 2050 rund 130 neue Kupfer- und etwa 160 neue Nickelminen benötigt werden, um die Nachfrage zu befriedigen.

Kuniko: Acht Projekte in Skandinavien

Hier kommt Kuniko ins Spiel. Das Unternehmen, 2021 abgespalten aus der deutsch-australischen Vulcan Energy, hat sich voll auf Batteriemetallprojekte in Norwegen und Schweden fokussiert. Zwei der insgesamt acht Projekte wurden vom Unternehmen priorisiert, um schneller voranzukommen. Am weitesten ist Kuniko mit seinem Ertelien-Projekt in Norwegen. Dieses Nickel-Kupfer-Cobalt Vorkommen liegt nur 40 Kilometer nordwestlich von Oslo und besticht nicht nur durch eine Top-Infrastruktur. Im April dieses Jahres wurde für Ertelien bereits eine JORC-konforme Ressourcenschätzung veröffentlicht. Demnach umfasst die Ressource in der Kategorie „inferred“ insgesamt 23 Mio. Tonnen Erz mit 0,31 % Nickel-Äquivalent. Hier werden bereits die nächsten Meilensteine vorbereitet. So steht das Management von Kuniko derzeit vor der Entscheidung zur Umsetzung einer Vormachbarkeitsstudie, eine sogenannte Pre-Feasibility Study (PFS). Diese PFS wird einen fundierten Einblick auf das wirtschaftliche Potenzial von Ertelien geben. Es wird damit gerechnet, dass zügig eine Entscheidung getroffen wird, um dann die Arbeiten für die PFS aufnehmen zu können.