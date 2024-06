Die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Rally, die zum Wochenstart aufkeimte, ist schon wieder völlig verflogen. Gestern waren es Unternehmensnachrichten, die den Markt bremsten. Anleger suchen im Moment eher nach Ausreden, um weitere Aktien verkaufen zu können. Die politische Unsicherheit, die Bereitschaft der Anleger zu Gewinnmitnahmen bei den großen US-Technologieaktien wie Nvidia und die Inflationsdaten am Freitag aus den USA schließen neue Tiefs unter 18.000 Punkten in dieser Woche nicht aus.

Die politische Situation in Frankreich wird wohl auch nach den beiden Wahlrunden erst einmal unsicher bleiben. Der DAX dürfte also noch einige Zeit viel schlechter laufen als die Indizes an der Wall Street. Dank der KI-Fantasie können die Kurse dort auch ohne Zinssenkungen der Fed steigen, während der DAX scheinbar weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank benötigt, um wieder auf die Beine zu kommen.