Die Versprechungen des Unternehmens waren groß: Mithilfe von gentechnischen Veränderungen in Bakterien wollte Ginkgo Bioworks Materialien für industrielle Anwendungen herstellen. Bislang hat der Biotech-Konzern hier aber nur wenige Fortschritte gemacht. Ein großer Teil der (sinkenden) Erlöse wurden in den vergangenen Quartalen mit diagnostischen Dienstleistungen erwirtschaftet.

So hatte Ginko Bioworks beispielsweise zum Jahresanfang eine Kooperation mit dem Krebsforschungs- und Diagnostikspezialisten Illumina bekanntgegeben, um an einem weltweiten Pandemie-Frühwarnsystem zu arbeiten.

... minus 97 Prozent seit dem Börsengang!

Gegenüber ihrem Eröffnungspreis von 11,15 US-Dollar hatte die Aktie bis zum Montag 96,7 Prozent an Wert verloren. Zuletzt war ein Anteil nur noch 0,37 US-Dollar wert. Am Dienstag fielen die Papiere dann um weitere 12,6 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass Cathie Wood sich von vielen ihrer Anteile getrennt hat.

Insgesamt wurden knapp 42 Millionen Anteile verkauft. Hiervon entfallen auf den Flaggschifffonds ARK Innovation 33,6 Millionen Aktien und auf den auf Biotechnologie spezialisierten ARK Genomic Revolution 8 Millionen Stücke.

Für einen angenommenen Verkaufspreis von im Mittel 0,35 US-Dollar beträgt der Verkaufserlös so bescheidene 14,6 Millionen US-Dollar und damit nur einen Bruchteil des einstigen Wertes des Aktienpaketes.

Noch hat Cathie Wood nicht alle Aktien verkauft

Zur Gänze scheint sich Cathie Wood aber nicht von Ginkgo Bioworks getrennt zu haben. Laut der Prospekte auf dem Stand vom Mittwochmorgen hält ARK Innovation noch 73,5 Millionen Aktien und ARK Genomic Revolution 41,8 Millionen Stücke mit einem portfolioübergreifenden Wert von insgesamt 36,9 Millionen US-Dollar.

Deutliche Warnung an Anleger

Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie 81 Prozent an Wert verloren, gegenüber dem Stand vor 12 Monaten sind es knapp 80 Prozent. Das ist eine deutliche Warnung an Anleger: Nur weil eine Aktie bereits beträchtlich an Wert verloren hat, heißt das nicht, dass sie prozentual nicht noch einmal genau so viel an Wert verlieren kann.

Das gilt umso mehr für Papiere, die einerseits stark überwertet (an die Börse gegangen) sind und hinter denen andererseits anhaltend unprofitable Unternehmen stehen. In solchen Fällen hilft Anlegern oft nur noch ein Wunder – wie zum Beispiel beim E-Fahrzeughersteller Rivian der milliardenschwere Einstieg von Volkswagen.

Fazit: Manchmal ist ein Ende mit Schrecken die bessere Wahl

Cathie Wood hat sich am Dienstag von einem großen Teil ihrer Aktien von Ginkgo Bioworks, einem ihrer derzeit größten Verlierer, getrennt – nach jahrelanger Talfahrt und Verlusten von 97 Prozent. Das ist für die Kritiker der Star-Investorin ein gefundenes Fressen, aber auch eine deutliche Warnung an Anleger:

Nur weil eine Aktie bereits über 90 Prozent an Wert verloren hat, bedeutet das nicht, dass sie deshalb steigen muss. Im Gegenteil kann sie noch einmal 90 Prozent verlieren, weshalb es häufig besser ist, wenigstens einen kleinen Teil einer Investition zu retten, anstatt am Ende ganz mit leeren Händen dazustehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion