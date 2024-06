An sich ist eine Effizienzsteigerung durch Straffung des Personals positiv zu werten. Bei SAP will jedoch ein überraschend großer Teil der Belegschaft das Vorruhestands- und Abfindungsprogramm in Anspruch nehmen. Doch es ist jetzt schon klar, dass nicht alle wechselwilligen Mitarbeiter gehen dürfen. Beim eigentlichen Ziel des Managements - der Altersgruppe ab 55 - sind nur 3.200 Mitarbeiter am Programm interessiert. Weiters befürchten Belegschaftsvertreter, dass es zu einer Ausdünnung von wichtigen Skills kommen wird. Die US-Bank JPMorgan rechnet dennoch mit robusten Auftragsbüchern und belässt die Aktie der Walldorfer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro. Im Ausblick ist JPMorgan kurzfristig besonders optimistisch für SAP.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von SAP seit Anfang Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Von Ende April 2023 bis Ende Oktober 2023 formte der Kurs eine Seitwärtsrange innerhalb des steigenden Trends aus. Getrieben von guten Quartalszahlen am 23. Januar 2024 setzte der Aktienkurs zu einem finalen Sprung an und markierte im Zuge dessen ein neues All Time High. Am 27. März 2024 erreichte der Kurs das All-Time-High bei 184,48 Euro. In der Spitze entspricht dies einem Kursgewinn von 131 Prozent. Seit der Markierung des Höchstwertes ist wieder etwas Ruhe in die Kursentwicklung gekommen, indem sich eine Seitwärtsentwicklung gebildet hat. Im Zuge dessen wurden die 184,48 Euro dreimal getestet, aber nie überschritten. Bis zum von JPMorgan ausgegebenen Kursziel bei 205 Euro ist noch ein Kursanstieg von rund 13 Prozent vonnöten. Die nachhaltige Überwindung der 184,48 Euro wäre dann als Kaufsignal zu werten, welches den Kursanstieg mit dem Ziel bei 205,00 Euro triggert. Das erwartete KGV 2026 auf dem Level von 27 ist nicht billig, dennoch haben die Softwareriesen aufgrund der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) ein enormes Einsparungspotenzial beim Codieren zu erwarten.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz: