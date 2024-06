TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch zugelegt. Sie reagierten damit auf eine deutliche Erholung der Technologiewerte an den US-Börsen. Lediglich australische Aktien verzeichneten letztlich Abgaben.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Verluste in Sydney mit dem unerwartet starken Anstieg der Verbraucherpreise im Mai. Es sei nun möglich, dass die australische Notenbank im August eine Zinserhöhung vornehmen werde. Dies trieb den australischen Dollar an und lastete umgekehrt auf Aktien. Der S&P/ASX 200 verlor 0,71 Prozent auf 7783 Punkte. Die Renditen australischer Staatsanleihen zogen unterdessen deutlich an.