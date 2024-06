Bereits vor dem Bitcoin-Halving Ende April hatten Miner wie Marathon Digital , Riot Platforms und Hut 8 mit Sorgen um ihre künftige Profitabilität zu kämpfen. Diese Sorgen konnten in den vergangenen Wochen angesichts auf der Stelle tretender Preise für Krypto-Währungen nur teilweise entkräftet werden.

Das hat beim Miner von Bitcoin Hut 8 jetzt zu einer sehr spannenden Konstellation geführt: Das Unternehmen wird künftig KI-Dienstleistungen anbieten und hat sich hierfür eine 150 Millionen US-Dollar schwere Finanzierung gesichert.

Das Geld kommt von Coatue Management, einem privaten Vermögensverwalter, der auf Investments in der Tech-Branche spezialisiert ist und ein Vermögen von rund 70 Milliarden US-Dollar verwaltet. Hierfür bezieht Coatue eine zunächst auf 5 Jahre befristete, mit 8 Prozent rentierende Wandelanleihe.

Ausbau von KI-Infrastruktur

Vorgesehen ist das Kapital explizit für den Aufbau einer KI-Infrastruktur-Plattform der nächsten Generation und den Ausbau der bereits bestehenden Datenzentren von Hut 8. Diese werden bislang für das Schürfen von Krypto-Währungen genutzt.

"Wir glauben, dass es uns diese Partnerschaft erlauben wird, bedeutende Möglichkeiten und Verbindungen in diesen Bereich zu erschließen, und wir dadurch die nächste Phase unseres Wachstums einleiten können", kommentierte CEO Asher Genoot den Deal.

Aktie am Dienstag völlig entfesselt

Auf die Ankündigung reagierten Anleger begeistert. An einem für Krypto-Währungen unaufgeregten Handelstag legte die Aktie von Hut 8 unter einem hohen Handelsvolumen um knapp 17 Prozent zu. Angesichts einer Leerverkaufsquote von 8,1 Prozent dürfte der Einstieg von Coatue einige Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt haben.

Dank des starken Kursanstieges konnte das Papier von Hut 8 gegenüber dem Jahresanfang sein Vorzeichen wechseln und liegt nun 9,6 Prozent im Plus. Gegenüber der Entwicklung von Bitcoin und Co. hat die Aktie aber noch immer das Nachsehen: In den vergangenen 12 Monaten hat sich Hut 8 nur um knapp 10 Prozent steigern können.

Fazit: Da findet zusammen, was zusammengehört!

Man muss kein Fan von Bitcoin, anderen Kryptowährungen oder dem Geschäftsmodell von Krypto-Minern sein, um zu erkennen, dass das ein gutes Match ist! Bitcoin-Schürfer wie Hut 8 bringen viel Erfahrung und eine große Expertise im Aufbau von leistungsstarken Server- und Rechenzentren mit.

Genau die werden auch für das Berechnen und Trainieren für KI-Modellen benötigt. Um nach dem im April vollzogenen Bitcoin-Halving überhaupt noch profitabel sein zu können, müssen Miner außerdem ihre Kostenseite im Griff haben. Das macht sie auch zu Spezialisten im Einkauf günstiger Energie.

Der Abschluss des Kooperationsvertrages dürfte am Ende für alle ein Gewinn sein: Hut 8, Geldgeber Coatue und schließlich auch den Anlegern. Denn die Aktie von Hut 8 bietet jetzt nicht nur einen Hebel auf die Entwicklung des Bitcoin-Kurses, sondern auch KI-Exposure, wo es in den kommenden Jahren viel Geld zu verdienen geben dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion