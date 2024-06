Nach ihrem im Jahr 2023 bei 44 Euro gestarteten Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006), der am 8.3.24 bei 58,14 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, bewegte sich die Aktie innerhalb einer Bandbreite von 51 bis 55 Euro seitwärts. Zuletzt näherte sich der Aktienkurs mit 54,30 Euro wieder dem oberen Rand der Handelsspanne an.

In der Erwartung, dass die Umsatz- und Margenentwicklung des Medizintechnikkonzerns im Vergleich zum Vorquartal zunehmen könnte, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 72,90 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Healthineers-Aktie. Kann die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das alte Hoch bei 58,14 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.