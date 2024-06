LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien genau so gut gewesen, wie man es sich im nicht perfekten Konjunkturumfeld wünschen konnte, schrieb Analyst Brandon Oglenski in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht des Logistikkonzerns. Mit einer Abspaltung des Frachtgeschäfts könnte Fedex enormen Wert schöpfen. Historisch sei das Segment nur mau gewachsen./ag/edh

Rating: Overweight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 350 US-Dollar