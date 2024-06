S&P 500: Die seltsame Rally, bei der 80% der Aktien fallen!

Das war gestern einer der seltsamsten Rally der letzten Jahre: 80% der im US-Leitindex S&P 500 enthaltenen Aktien sind gestern gefallen (die Durchschnitts-Aktie mit -1,3%) - aber der S&P 500 war deutlich im Plus. Nur die großen Tech-Aktien (vor allem Nvidia) gestern deutlich im Plus, daher der Nasdaq der stärkste Index an einem Handelstag mit der schwächsten Marktbreite in den letzten Jahren. Wird es heute ähnlich laufen? Ein wenig beachteter, aber zentraler Faktor ist nun das nahende Quartalsende mit einem Rebalancing institutioneller Investoren, die ihre Aktien-Quote reduzieren müssen. Daher ist das Monatsende des Juni meist saisonal schwach, zumal die Aktienrückkäufe nun zum Erliegen kommen..

Hinweise aus Video:

1. EZB senkt Zinsen noch 2 Mal in 2024? Angemessen laut EZB-Direktor

2. Dax eingekeilt – Die Gefahr ist noch nicht gebannt

