Rohstoffe aus der Mongolei unterstützen die Energiewende / Wahlen in der Mongolei

Berlin, Almaty (ots) - Am 28. Juni 2024 wählt die Mongolei zum neunten Mal seit der demokratischen Wende 1990 ein neues Parlament. Bisher regiert die Mongolische Volkspartei (MVP) unter Ministerpräsident Oyun-Erdene, die politisch im sozialdemokratischen Spektrum einzuordnen ist. Beobachter rechnen damit, dass sie auch weiterhin stärkste Kraft im Parlament bleibt. Daneben treten die Demokratische Partei (DP) und die HUN-Partei (Mensch-Partei) an, beide sind "mitte-rechts" einzuordnen.



Nachdem die mongolische Wirtschaft coronabedingt stark eingebrochen war, läuft die Konjunktur wieder hochtourig. "Aktuell profitiert das Land vor allem von boomenden Exporten", sagt Jan Triebel, Mongolei-Experte von Germany Trade & Invest (GTAI) in Almaty. Das Gros der vor allem aus Energieträgern und anderen Rohstoffen bestehenden Ausfuhren geht ins Nachbarland China - 2023 immerhin 92 Prozent aller mongolischen Lieferungen ins Ausland.