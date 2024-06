Wutha-Farnroda (ots) - Scanfil und Framery haben einen Rahmenvertrag über die

Fertigung von Elektronik enthaltenden Komponenten in den Werken in Pärnu

abgeschlossen. Framery ist ein finnischer Pionier in der Planung und Fertigung

schalldichter Arbeitsräume.



"Wir freuen uns, dass Framery uns als Produktionspartner für die

Wertschöpfungskette gewählt hat, Framery ist ein dynamisches Unternehmen mit

einem tollen neuen Produktsortiment. Gemeinsam können wir die Anforderungen an

Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette von Framery

unterstützen und dabei die Ziele der sozialen Verantwortung der Unternehmen

berücksichtigen", sagt Juuso Boman, Internationaler Kundenbetreuer bei Scanfil.





Die Geschichte von Framery begann im Jahr 2010 mit der Wahrnehmung von durchHintergrundgeräusche verursachten Störungen in den Arbeitsumfeldern von Bürosund deren Auswirkung auf die Zufriedenheit und die Effizienz bei der Arbeit. DasUnternehmen ist seit seiner Gründung stark gewachsen und im Jahr 2023 erreichtees den Meilenstein von 151 Millionen Euro. Framery beschäftigt 440 Personen undexportiert in 90 Länder.Mit der Markteinführung der neuen Produktfamilie Smart Pod wurden wesentlichmehr Intelligenz und Technologie in die Arbeitsräume von Framery implementiert.Wenn wir die Produkte der nächsten Generation und eine neue Bürotechnologie aufdem Markt einführen, brauchen wir die bestmöglichen Lieferanten undKooperationspartner. Wir möchten jetzt und in Zukunft die besten Pods der Weltproduzieren, eine optimierte Lieferkette sicherstellen und dadurch eine hoheKundenzufriedenheit erreichen, sagt Karolina Aromaa, Senior Sourcing Manager beiFramery.Weitere Informationen über Framery und die von Framery konzipierten undgefertigten schalldichten Arbeitsräume: https://www.frameryacoustics.com/de/Scanfil in KürzeScanfil Oyj ist der größte börsennotierte Vertragshersteller von Elektronik(EMS) in Europa mit einem Umsatz von 902 Millionen Euro im Jahr 2023. DasUnternehmen beliefert globale Branchenführer in den Kundensegmenten Industrial,Energy & Cleantech und Medtech & Life Science. Das Dienstleistungssortimentumfasst Entwicklungsdienstleistungen, Prototypenfertigung,Herstellbarkeitsanalyse (DFM), Testentwicklung-, Lieferketten- undLogistikdienstleistungen, Leiterplattenbestückung, Fertigung vonTeilgesamtheiten und Komponenten sowie komplizierte Systemintegrationen.Scanfils Ziel ist es, den Kundenwert durch die Verbesserung derWettbewerbsfähigkeit der Kunden zu steigern und deren primärer Partner in derBeschaffungskette und langfristiger Fertigungspartner zu sein. Die längsteKundenbeziehung von Scanfil besteht seit über drei Jahrzehnten. Das Unternehmenliefert weltweit und verfügt über neun Produktionsstätten auf drei Kontinenten.http://www.scanfil.comFramery in KürzeFramery ist ein Pionier seiner Branche, der schalldichte Telefonzellen undArbeitsräume herstellt und entwickelt. Mit unseren Produkten lösen wir dieProbleme bezüglich Lärm und Privatsphäre in Dutzenden von Büros weltweitführender Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft , Puma und Tesla. Genaugenommen verwenden 70 % der Top 100 Unternehmen der Forbes-Liste Framery. LesenSie mehr: http://www.frameryacoustics.comPressekontakt:Weitere Informationen:Juuso BomanInternationaler Kundenbetreuer, Scanfil OyjTel. +358 440 388 233mailto:juuso.boman@scanfil.comKarolina AromaaSenior Sourcing Manager, Framery OyTel. +358 40 727 9909mailto:karolina.aromaa@frameryacoustics.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163522/5809683OTS: Scanfil Electronics GmbH