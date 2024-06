WIESBADEN (ots) -



- 107,5 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz

- Zahl der "Green Jobs" wächst um 10,3 % auf 376 000 Beschäftigte

- Industrie investiert 13,9 Milliarden Euro für den Umweltschutz

- 43,8 Milliarden Euro laufende Aufwendungen für den Umweltschutz



Im Jahr 2022 haben die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des

Dienstleitungssektors in Deutschland 107,5 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und

Leistungen für den Umweltschutz erwirtschaftet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16,9 %. Damit

setzte sich der Trend deutlich steigender Umsätze in diesem Bereich fort. Die

Zahl der "Green Jobs", also der Beschäftigten, die Güter und Leistungen für den

Umweltschutz herstellten und erbrachten, wuchs im Jahr 2022 um 10,3 % (+35 000)

auf 376 000 Beschäftigte (gemessen in Vollzeitäquivalenten). Die Investitionen

der Industrie (Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe) in den Umweltschutz im

Jahr 2022 betrugen 13,9 Milliarden Euro. Die laufenden Aufwendungen der

Industrie zur Erfüllung von Umweltstandards beliefen sich auf 43,8 Milliarden

Euro.









Die höchsten Umsätze wurden mit 61,7 Milliarden Euro im Jahr 2022 wie in den

Vorjahren im Umweltbereich Klimaschutz erwirtschaftet. Zu den bedeutendsten

Säulen des Klimaschutzes zählten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

und zur Einsparung von Energie (30,7 Milliarden Euro) sowie Maßnahmen zur

Nutzung erneuerbarer Energien (28,9 Milliarden Euro). Beispielsweise wurden 12,0

Milliarden Euro Umsatz mit der Wärmedämmung von Gebäuden sowie 11,0 Milliarden

Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen im Bereich der Onshore-Windkraft erzielt.



Neben dem Klimaschutz waren die Luftreinhaltung sowie die Abwasserwirtschaft die

umsatzstärksten Umweltbereiche. Die Luftreinhaltung erzielte im Jahr 2022 einen

Umsatz in Höhe von 21,1 Milliarden Euro, gefolgt von der Abwasserwirtschaft mit

10,7 Milliarden Euro. Zum Beispiel wurden 9,1 Milliarden Euro mit Gütern und

Leistungen in der Elektromobilität erwirtschaftet sowie 6,5 Milliarden Euro mit

der Herstellung und Installation von Kanalisationssystemen.



Mit 81,3 Milliarden Euro wurden gut drei Viertel (75,7 %) der umweltbezogenen

Umsätze von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaftet. Die wichtigste

Wirtschaftsabteilung war hier der Maschinenbau mit einem Umsatz von 23,3

Milliarden Euro, gefolgt von der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit Seite 2 ► Seite 1 von 3



Fast 62 Milliarden Euro Umsatz im Bereich KlimaschutzDie höchsten Umsätze wurden mit 61,7 Milliarden Euro im Jahr 2022 wie in denVorjahren im Umweltbereich Klimaschutz erwirtschaftet. Zu den bedeutendstenSäulen des Klimaschutzes zählten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienzund zur Einsparung von Energie (30,7 Milliarden Euro) sowie Maßnahmen zurNutzung erneuerbarer Energien (28,9 Milliarden Euro). Beispielsweise wurden 12,0Milliarden Euro Umsatz mit der Wärmedämmung von Gebäuden sowie 11,0 MilliardenEuro Umsatz mit Gütern und Leistungen im Bereich der Onshore-Windkraft erzielt.Neben dem Klimaschutz waren die Luftreinhaltung sowie die Abwasserwirtschaft dieumsatzstärksten Umweltbereiche. Die Luftreinhaltung erzielte im Jahr 2022 einenUmsatz in Höhe von 21,1 Milliarden Euro, gefolgt von der Abwasserwirtschaft mit10,7 Milliarden Euro. Zum Beispiel wurden 9,1 Milliarden Euro mit Gütern undLeistungen in der Elektromobilität erwirtschaftet sowie 6,5 Milliarden Euro mitder Herstellung und Installation von Kanalisationssystemen.Mit 81,3 Milliarden Euro wurden gut drei Viertel (75,7 %) der umweltbezogenenUmsätze von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaftet. Die wichtigsteWirtschaftsabteilung war hier der Maschinenbau mit einem Umsatz von 23,3Milliarden Euro, gefolgt von der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit