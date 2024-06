Seoul, Südkorea und Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) - HMM, der größte

koreanische und weltweit achtgrößte Containerfrachtführer, hat eine strategische

Partnerschaft mit CargoX, einem führenden Anbieter von elektronischen

Handelsdokumenten, angekündigt. Diese Zusammenarbeit führt die Funktionen des

elektronischen Frachtbriefs (eBL) auf der digitalen Dienstleistungsplattform von

HMM ein.



Durch diese Partnerschaft werden die Kunden von HMM von den fortschrittlichen

Funktionalitäten der CargoX-Plattform profitieren, die in die digitalen

Dienstleistungen von HMM integriert werden. Diese Integration zielt darauf ab,

eBL-Arbeitsabläufe zu modernisieren und zu straffen und damit die Effizienz und

Sicherheit der globalen Handelsdokumentation zu erhöhen.





" Wir freuen uns, die Einführung unseres elektronischen Konnossements inZusammenarbeit mit CargoX, einem führenden Anbieter von elektronischenDokumentenlösungen, bekannt zu geben. Diese neue eBL Fähigkeit wird es unsermöglichen, unseren Kunden einen verbesserten Service zu bieten und dieDigitalisierung der Schifffahrtsindustrie voranzutreiben", sagte Kurt(Wonjun)Jang, SVP des HMM Container Operation Office."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HMM, einem weltweit führendenSchifffahrtsunternehmen. Diese Zusammenarbeit fördert den globalen Handel durchdie Einführung effizienter, schneller und sicherer elektronischer Konnossemente.Im Zuge der Digitalisierung der Logistikbranche sind wir stolz darauf, HMM beidieser Transformation zu unterstützen", so Bojan Cekrlic, CEO von CargoXKunden, die HMM-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, können nun eBLs innerhalbdes digitalen HMM-Dienstleistungssystems erstellen und diese nahtlos über dieglobale CargoX-Plattform übertragen.Der Lebenszyklus von eBL-Dokumenten umfasst Funktionen wie Übertragung, Übergabeund Dokumentenannahme und gewährleistet eine umfassende Unterstützung allerentsprechenden papierbasierten Funktionen. Jede eBL wird im öffentlichenHauptbuch aufgezeichnet, was eine sichere und unveränderliche Dokumentationgarantiert, wobei die Prüfprotokolle jederzeit zugänglich sind.Zunächst unterstützt der Service elektronische Frachtbriefe im PDF-Format und inKürze auch eBLs mit strukturierten Daten, die auf dem kommenden DCSAeBL-Standard basieren.Die digitale Dienstleistungsplattform von HMM und die Integration derCargoX-Plattform werden ab dem 8. Juli 2024 für alle HMM-Kunden weltweitverfügbar sein.Informationen zu HMMHMM ist ein globales integriertes Logistik- und Schifffahrtsunternehmen miteiner Flotte von über 100 Schiffen.Unternehmenswebsite (http://www.hmm21.com/cms/company/engn/index.jsp) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/hmmofficial) | Instagram(https://www.instagram.com/hmm21.official/) | Facebook (https://www.facebook.com/hmm21.official/) | YouTube(https://www.youtube.com/hmmofficial1976)Informationen zu CargoXCargoX ist ein führender Anbieter von Lösungen für elektronischeHandelsdokumente. Die Plattform wird von mehr als 125.000 Unternehmen undOrganisationen weltweit für ihre tägliche Arbeit genutzt. Sie haben bisher mehrals 7 Millionen elektronische Handelsdokumente über die CargoX-Plattformverschickt. http://www.cargox.io/