Berlin (ots) -



- Kapitalmarktexpert:innen erwarten nach starkem Jahresstart größere

Zurückhaltung der Investoren im zweiten Halbjahr 2024



Für die vergangenen sechs Monate ist eine deutliche Stimmungsaufhellung beim

Absatz von Pfandbriefen und von unbesicherten Bankanleihen zu verzeichnen. Dies

ist das Ergebnis der zum vierten Mal vom Verband deutscher Pfandbriefbanken

(vdp) durchgeführten Umfrage unter Kapitalmarktexpert:innen der

Mitgliedsinstitute. Trotz positiver Entwicklung der Scores für Pfandbriefe und

unbesicherte Bankanleihen liegen sie für beide Asset-Klassen weiter leicht im

Minus-Bereich.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Vergleich zur Umfrage von Dezember 2023 sind die Stimmungswerte im Frühsommerdeutlich besser ausgefallen. So vergaben die Kapitalmarktexpert:innen für dieInvestorennachfrage der vergangenen sechs Monate und am aktuellen Rand jeweils45 Punkte. Für die erwartete Nachfrage in den kommenden sechs Monate wirddagegen nur noch ein Score von -3 Punkten ermittelt. Die bisher starke Nachfragenach Pfandbriefen schlägt sich auch im Score von aktuell 43 Punkten beimÜberzeichnungsniveau von Pfandbriefen nieder, für die kommenden sechs Monateliegt der Score bei 11 Punkten.Die Ergebnisse der Umfrage, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, werden unterdem Titel "vdp-Emissionsklima" veröffentlicht. Aktuell zeigt derStimmungsindikator - bei einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkte - mit einemWert von -12 Punkten ein nur noch geringfügig eingetrübtes Stimmungsbild, wobeidie Scores für Pfandbriefe (-11) und unbesicherte Bankanleihen (-14) sich nurwenig unterscheiden. Gegenüber der Umfrage vom Dezember 2023 verbesserte sichder Gesamt-Score um 10 Punkte, der Teil-Score für Pfandbriefe um 12 Punkte undder Teil-Score für unbesicherte Bankanleihen um 7 Punkte.Auswertung Juni 2024 Dez. 2023 Juni 2023Score für Pfandbriefe: -11 -23 -14Score für unbesicherte Bankanleihen: -14 -21 -29Gesamt-Score: -12 -22 -21Treiber der leicht im negativen Bereich liegenden Scores ist vor allem dieallgemeine Zinsentwicklung (-53 Punkte nach -24 Punkten im Dezember 2023). Hierdürften die erwartet niedrigeren Renditen möglicherweise künftig wieder für einegewisse Zurückhaltung bei den Investoren sorgen. Mit -32 Punkten weiterhindeutlich im negativen Bereich liegt der Einfluss des zu refinanzierendenAktivgeschäfts. Die befragten Kapitalmarktexpert:innen erwarten in den kommendensechs Monaten aufgrund der niedrigen Nachfrage nach Immobilienfinanzierungenweiterhin ein gedämpftes zu refinanzierendes Aktivgeschäft. Im Vergleich zurUmfrage im Dezember 2023 ist allerdings eine Verbesserung um 21 Punkte zuverzeichnen. Weniger negativ als noch im Dezember 2023 (-24 Punkte) wird auch