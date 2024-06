Insgesamt hat sich das Wertpapier von Goldman Sachs seit Anfang Mai dieses Jahres nach einem Kurssprung über die Vorgängerhochs aus 2021 von 426,16 US-Dollar prächtig entwickelt und konnte im Zuge dessen auf ein neues Rekordhoch bei 471,48 US-Dollar zulegen. Damit verfehlte die Aktie nur knapp das anvisierte Ziel am 138,2 % Fibo von 482,70 US-Dollar. Die temporäre Konsolidierung der letzten Wochen wurde aber bereits wieder beendet und ermöglicht es der Goldman-Sachs-Aktie doch noch in das endgültige Ziel einzufahren und bietet zeitgleich die Möglichkeit an einem weiteren Aufschwung zu partizipieren. Nach Veröffentlichung des Stresstests ist allerdings mit erhöhter Volatilität im US-Bankensektor zu rechnen.

Technisch hat Goldman Sachs durch die Auflösung des zurückliegenden Abwärtstrends und damit einer mutmaßlich bullischen Flagge sich nun wieder Aufwärtspotenzial erkämpft, zunächst an die Rekordstände bei 471,48 US-Dollar und darüber an das übergeordnete Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 482,70 US-Dollar. Sollte der Banken-Stresstest dem Geldinstitut nicht dazwischen gerätschten, könnte sogar ein Long-Investment auf den finalen Anstieg abgeschlossen werden. Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei 423,54 US-Dollar würde sich das Chartbild jedoch schlagartig eintrüben, Verluste auf 387,12 und darunter sogar 369,62 US-Dollar kämen an dieser Stelle nicht überraschend.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: