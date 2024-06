Neben Microsoft-Gründer Bill Gates als prominenten Investor profitierte das Kernkraft-Startup dabei auch vom Revival von Kernenergie. Die gilt dem Urteil einiger Experten zufolge als unverzichtbar im Bestreben um eine emissionsfreie Energiewirtschaft.

NuScale setzt dabei auf sogenannte Small Modular Reactors (SMR), also kleine Kernreaktoren mit geringerem Leistungsumfang, die dafür aber einerseits in Großserie gefertigt und andererseits dezentral eingesetzt werden können.

Kleine statt große Atomkraftwerke?

In Polen beispielsweise sollen künftig rund 100 solcher SMR zum Einsatz kommen und dem Land so zum Ausstieg aus der Kohleverstromung verhelfen. Politisch gefördert werden SMR aber insbesondere in den USA.

Der sichtbarste Ausdruck des politischen Willens, diesem Kraftwerkstyp mit einer geplanten Leistung von rund 300 Megawatt pro Reaktor zum Erfolg zu verhelfen, ist ein 900 Millionen US-Dollar schweres Finanzierungs- und Investitionspaket, dass das US-Energieministerium geschnürt hat.

Wie bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt wurde, sollen daraus 800 Millionen US-Dollar zur Anschubfinanzierung für "First Mover" wie NuScale entfallen. Weitere 100 Millionen US-Dollar sind für die Kostenübernahme von Zulassungs- und Lizenzierungsverfahren sowie für die Platzierung solcher Reaktortypen vorgesehen.

Aktie haussiert, bricht über 10 US-Dollar aus

Die Ankündigung dieser Finanzspritze für die Branche, die bislang noch kaum Erträge erzielt, dafür aber hohe Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen hat, sorgte in der Aktie von NuScale – als einem der fortgeschrittensten Projekte – für Begeisterung.

Die Aktie hat sich allein in der vergangenen Woche um 15 Prozent, im letzten Monat sogar um 41 Prozent steigern können. Das hat zu einem charttechnischen Ausbruch über die Marke von 10 US-Dollar geführt, womit NuScale ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen ist.

Technisches Kaufsignal, aber fortgeschrittener Aufwärtstrend

Solche markanten Höchststände gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Die Chancen stehen also gut, dass es in der Aktie nach ihrem Breakout zu einer Anschlussrallye kommt.

Da die Aktie trotz der zwischenzeitlichen Talfahrt im vergangenen Jahr oberhalb ihrer 50- und 200-Tage-Linie notiert, stellen sich ihr derzeit nur wenige Widerstände in den Weg. Die nächsten Kursziele dürften bei 12 und anschließend 14 US-Dollar liegen.

Die Wahrscheinlichkeit auf eine ausgedehnte Kursrallye wächst außerdem dadurch, dass in der Aktie mit einer Leerverkaufsquote von fast 25 Prozent sehr viele Short-Seller vertreten sind.

Fazit: Nicht auf die Technologie wetten, sondern auf Uran setzen!

Wenngleich die Aktie ein technisches Kaufsignal generiert hat und auf dem besten Wege ist, auf neue Verlaufshochs auszubrechen, sollten Anleger den neuen Hype um die Aktie und kleine Kernkraftwerke nicht blind kaufen.

Erstens ist die Aktie mit Relative-Stärke-Werten von 72 auf Tages- und Wochenbasis bereits im überkauften Bereich angelangt. Zweitens gibt es noch überhaupt keine Anhaltspunkte, den Wert des Unternehmens bestimmen zu können, denn Erlöse gibt es kaum (23 Millionen US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr), während die Nettoverluste in den vergangenen drei Jahren bei jeweils 60 Millionen US-Dollar lagen.

Dazu kommt drittens, dass überhaupt noch nicht abzusehen ist, ob die Technologie überhaupt eine Chance hat. Wirtschaftlichkeitsstudien haben ergeben, dass SMR auch bei einer günstigen Prognose nicht konkurrenzfähig sind – weder gegenüber herkömmlichen Kernkraftwerken noch gegenüber erneuerbaren Energien. SMR könnten daher auch ein Nischenprodukt, etwa als Backup-Systeme oder für die Energieversorgung geographisch entlegener Regionen, bleiben.

Wer als Anleger auf ein Comeback der Kernenergie setzen möchte, sollte daher nicht auf die Technologie wetten, sondern vom wahrscheinlichsten Fall: einer höheren Nachfrage nach Uran ausgehen. Hierfür bieten sich die Aktien von Cameco und Kazatomprom an.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion