Düsseldorf (ots) -



- Laut Ericsson Mobility Report stieg der Anteil der 5G-Mobilfunkverträge in

Westeuropa bis Ende 2023 auf 26 Prozent.

- Damit hält Westeuropa den vierten Platz und den Anschluss an die Top-Märkte

Nordamerika (59 Prozent), Nordostasien (41 Prozent) und die Region des

Golfkooperationsrates (34 Prozent).

- Im für das Nutzererlebnis wichtigen Frequenzspektrum rund um 3,5 GHz liegt

Europa weit zurück.



Der Ericsson (NASDAQ: ERIC) Mobility Report, eine Studie rund um die Entwicklung

des weltweiten Mobilfunkmarktes, unterstreicht, dass 5G in Westeuropa angekommen

ist. Gleichzeitig sehen die Studien-AutorInnen Handlungsbedarf, um den Anschluss

an die globale Spitzengruppe nicht zu verlieren. Insbesondere ungenutztes

Ausbaupotenzial im Bereich des für das Nutzererlebnis besonders wichtige Mid

Band (1-6 GHz, aktuell hauptsächlich rund um 3,5 GHz) steht hier im Fokus.







5G-Marathon einen guten Start hingelegt. Wir halten Anschluss an das

Spitzenfeld. Zur Wahrheit gehört aber auch: die Pace geben andere Regionen vor.

Wenn wir jetzt Strecke gut machen wollen, gilt es das Ausbautempo im für das

Nutzererlebnis wichtigen Frequenzspektrum rund um 3,5 GHz zu erhöhen."



5G-Verträge: Nordamerika weiterhin führend, Anteil in Westeuropa steigt auf 26

Prozent



Die Zahl der 5G-Mobilfunkverträge nimmt in allen Regionen weltweit zu und

erreicht zum Ende des ersten Quartals 2024 insgesamt 1,7 Milliarden. Führend

beim lokalen 5G-Marktanteil sind aktuell Nordamerika (59 Prozent aller dortigen

Mobilfunkverträge sind 5G-Verträge), Nordostasien (41 Prozent) und die Region

des Golfkooperationsrates (34 Prozent) vor Westeuropa (26 Prozent). Somit holt

Europa minimal schneller auf als im letzten Report prognostiziert (Vorhersage in

2023: 25 Prozent).



Mit Blick auf die weltweit führenden Regionen in Sachen 5G sagen die ExpertInnen

für die Zukunft einen Wechsel der Spitzenpositionen voraus. Bis 2029

prognostizieren die AutorInnen ein Aufholen von Westeuropa (86 Prozent aller

Verträge) direkt hinter Nordamerika (90 Prozent) und der Region des

Golfkooperationsrates (89 Prozent). Nordostasien (80 Prozent) droht hingegen

zurückzufallen.



Der weltweite Datenverkehr im Mobilfunk wuchs zwischen dem ersten Quartal 2023

und dem ersten Quartal 2024 um 25 Prozent - hierbei machten 73 Prozent

Videoinhalte aus.



Europa liegt beim Ausbau im für das Nutzererlebnis wichtigen Frequenzspektrum

Mid-band weit zurück



Der Report unterstreicht auch einmal mehr die Relevanz vom 5G-Ausbau im Bereich Seite 2 ► Seite 1 von 2



