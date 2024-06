Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mainz (ots) - Der Start in das Jahr 2024 verlief deutlich besser als in denbeiden Vorjahren, die von den letzten Ausläufern der Pandemie, der InvasionRusslands in die Ukraine sowie der kurzzeitigen US-Bankenkrise geprägt waren. Imersten Quartal 2024 verlangsamt sich die US-Konjunktur-Dynamik, das globaleWachstum wird von den Schwellenländern getrieben. Globale wirtschaftliche,soziale und politische Risiken bleiben bestehen - wie etwa die Auflösung derfranzösischen Nationalversammlung und die damit verbundenen Neuwahlen, die auchüber die Zukunft Europas bestimmen. Der Kreditversicherer Coface hat dieLänderrisiko-Bewertungen für fünf Länder aktualisiert und dabei unter anderemdie Einschätzung für Portugal und Spanien verbessert.Coface hat die globale Wachstumsprognose für das Jahr 2024 auf 2,5 Prozentangehoben, mit einer erwarteten Stabilisierung bei 2,7 Prozent im Jahr 2025. Dasmäßige Wachstum in den USA und China dürfte durch eine Beschleunigung desWachstums in mehreren Schwellenländern sowie im Euro-Raum ausgeglichen werden.Obwohl sich das Wirtschaftswachstum in den USA verlangsamt, scheinen dieArbeitsmarktzahlen wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht zu haben. Das deutetauf ein besseres Gleichgewicht zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage hin. InChina verläuft die wirtschaftliche Erholung weiterhin uneinheitlich. DasBruttoinlandsprodukt (BIP) übertraf im ersten Quartal 2024 aufgrund derInvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe die Erwartungen, allerdings wachsen dieSorgen vor Überkapazitäten in der Produktion. Angesichts der schwachenInlandsnachfrage werden chinesische Hersteller vermehrt auf ausländische Märkteausweichen müssen. "Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, unter anderem inEuropa, herrscht in China aktuell Deflation. Das heißt, die Preise sinken imVergleich zum Vorjahr. Dies hat Auswirkungen auf Konsum und Investitionen, diezeitlich nach hinten geschoben werden, wenn es noch günstiger ist und belastetdamit auch die Einkommen von Unternehmen und Haushalten", sagtCoface-Volkswirtin Christiane von Berg. Europa scheint mit einem BIP-Wachstumvon 0,3 Prozent im ersten Quartal 2024 und einer Belebung derWirtschaftstätigkeit dank des Dienstleistungssektors die Schwächephase deszweiten Halbjahres 2023 überwunden zu haben.Mühsame InflationsentwicklungDie Verlangsamung des Inflationsabbaus in den Vereinigten Staaten verdeutlicht,dass der letzte Schritt im Kampf gegen die Inflation der schwerste ist. Dasliegt an den anhaltend hohen Preisen für Dienstleistungen und Mieten. DieInflation des privaten Konsums (PCE-Index*), die mit 2,7 Prozent weiterhin überdem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liegt, unterstreicht das. In Europa stieg