NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Im europäischen Luxusgütersektor dürfte es im zweiten Quartal deutliche Unterschiede bei der Umsatzentwicklung gegeben haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei EssilorLuxottica rechne er mit einem Erlösanstieg von 4,5 Prozent./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 20:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 206EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 10:58 Uhr) gehandelt.