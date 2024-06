NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach Aussagen von Vorstandschef Andrea Orcel von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ton sei zuversichtlich gewesen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bank sei gut aufgestellt, um Zinssenkungen zu verkraften. Positiv seien zudem unter anderem auch die Zunahme an Investitionen in Digitales und Technologie und der sehr disziplinierte Ansatz im Bereich Übernahmen und Fusionen./ck/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 22:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 35,09EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m