Hamburg (ots)



- Prosumer-Index steigt um 45 Prozent auf 16,9 von 100 Punkten

- Smarte Lösungen fürs Eigenheim boomen: Anteil der Speicher und

Energiemanagementsysteme verdoppelt sich

- Smart Meter Ausbau bleibt größte Baustelle



Die Energiewende im Eigenheim nimmt Fahrt auf: Im vergangenen Jahr ist der

Prosumer-Index um fast 45 Prozent auf 16,9 von 100 möglichen Punkten gestiegen.

Das zeigt der neue Prosumer-Report von LichtBlick. Er beruht auf Datenanalysen

von EUPD Research und untersucht den Stand der Energiewende im Eigenheim und das

Prosumer-Potenzial.





Der für den Report entwickelte Prosumer-Index gewichtet die Technologien undvergleicht ihre aktuelle Verbreitung mit ihrem Potenzial. Vor allem PV-Anlagen,Speicher und Wärmepumpen boomen bei Eigenheimbesitzer*innen. Das hat nichtzuletzt finanzielle Gründe: In 20 Jahren könnten Prosumer in Deutschland mit demEinsatz aller Technologien bis zu 730 Milliarden Euro einsparen.Prosumer sind Produzent*innen (PROducer) und Konsument*innen (conSUMER) vonSolarstrom. Sie erzeugen einen Großteil ihres Energiebedarfs selbst. InDeutschland eignen sich die Dächer von 11,1 Millionen Ein- undZweifamilienhäusern für den wirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaik (PV).Diese Eigenheime bilden das Prosumer-Potenzial.Sieben grüne Schlüsseltechnologien: PV an der Spitze, Smart Meter abgeschlagenDer Report untersucht zum dritten Mal sieben Schlüsseltechnologien für dieEnergiewende und ihren Einsatz im Eigenheim. Bei allen Technologien - außer demSmart Meter - hat sich der Zubau 2023 beschleunigt. Nach wie vor am weitestenverbreitet sind PV-Anlagen (27 Prozent), die im Vergleich zum Vorjahr nocheinmal um fast 10 Prozent zulegen. Rund eine Million neue Solaranlagen wurden2023 auf deutschen Ein- und Zweifamilienhäusern installiert. Einen Boomverzeichnet auch das Geschäft mit Speicher- und smartenEnergiemanagementsystemen - hier verdoppelte sich die Anzahl auf 1,2 Millionen(Speicher) bzw. 1,3 Millionen (Energiemanagement) eingesetzte Geräte.Weitere Prosumer-Technologien sind Wallboxen (bei 15 Prozent in Verwendung),Wärmepumpen (12 Prozent) und Elektroautos (7 Prozent). Schlusslicht ist nach wievor das Smart Meter - es kommt lediglich bei 0,7 Prozent aller Prosumer (75.000Haushalte) zum Einsatz und bleibt damit weit unter den Erwartungen. Insgesamtsteigt der Prosumer-Index gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Punkte auf 16,9 von 100möglichen Punkten. 100 Punkte wären gleichbedeutend mit einer Vollausstattungaller 11,1 Millionen solarfähigen Eigenheime mit allen sieben