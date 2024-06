Hannover (ots) - Die Insolvenz ist eine Bedrohung, vor der sich jedes

Unternehmen fürchtet - doch nicht alle Firmen sind gleichermaßen gefährdet.

Robert Giebenrath, der mit seiner RG Finance GmbH als externer CFO schon

zahlreiche Betriebe rund um die Insolvenzanmeldung betreut hat, kennt die

Risikofaktoren für eine Unternehmenspleite. Im folgenden Beitrag erfahren Sie,

welchen Einfluss Forderungen auf eine drohende Insolvenz haben, warum der

Vertrieb eines Unternehmens so wichtig ist und wie Fixkosten das Insolvenzrisiko

beeinflussen.



Die Gefahr einer Insolvenz ist ein allgegenwärtiges Risiko für jedes Unternehmen

- das zeigen auch aktuelle Statistiken: So ist die Zahl der

Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im Jahr 2024 signifikant gestiegen.

Bereits im Januar 2024 wurden 5.209 Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das

entspricht einem Anstieg von 26,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Besonders gefährdet sind junge Start-ups, da oft schon ein unvorhergesehenes

Ereignis ausreicht, um zahlungsunfähig zu werden. Aber auch etablierte Firmen

sind nicht immun dagegen, trotz größerer Rücklagen, da sie oft auch höhere

Investitionen tätigen. Viele Unternehmen glauben daher, dass es reines Glück

ist, ob man in finanzielle Schwierigkeiten gerät - das entspricht jedoch nicht

der Realität. "Natürlich gibt es Aspekte, die Unternehmer nicht vorhersehen

können, zum Beispiel unerwartete Verluste aufgrund einer nicht absehbaren

Fehlinvestition. Aber in vielen Fällen tragen die Finanzverantwortlichen

unbewusst selbst zur Entstehung einer prekären Situation bei", erklärt Robert

Giebenrath.







Insolvenz begünstigen. Betriebe, die diese drei Aspekte vermeiden, schaffen

damit die Basis für ein stabiles und zuverlässiges Finanzmanagement", führt der

Finanzexperte weiter aus. Robert Giebenrath ist der Geschäftsführer der RG

Finance GmbH. Mit seinem 25-köpfigen Team übernimmt er als externer CFO das

komplette Finanzwesen für über 70 Unternehmen. Diese profitieren gleich doppelt

von der Leistung, weil sie sich weder selbst um Buchhaltung, Forderungen und Co.

kümmern, noch entsprechend gut qualifiziertes Fachpersonal suchen müssen. Weil

er auch schon interimistisch für Betriebe gearbeitet hat, die bereits vom

Insolvenzverwalter betreut werden, konnte er ein tiefgehendes Verständnis für

die zugrundeliegenden Ursachen einer Insolvenz entwickeln.



Ursache 1: Einbrüche im Vertrieb



In vielen Betrieben, die zahlungsunfähig geworden sind, gibt es kurz zuvor

deutliche Einbrüche im Vertrieb. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen

von schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen bis hin zu einer schlechten

Performance der Vertriebsmitarbeiter. Um langfristig auch bei herausfordernden

Wirtschaftsverhältnissen handlungsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen unbedingt

darauf achten, dass sie gute Vertriebsskills und daraus resultierend stabile

Einnahmen etablieren. Der Vertrieb ist der Kern eines jeden Betriebs und sollte

dementsprechend vorrangig behandelt werden.



Ursache 2: Nachlässiges Forderungsmanagement



Eine weitere Problematik, die in vielen insolventen Unternehmen zu beobachten

ist, betrifft das Forderungsmanagement. Hier sind einige Betriebe deutlich zu

großzügig und reagieren nicht vehement genug auf ausstehende Zahlungen. Das kann

ihnen langfristig zum Verhängnis werden. Hohe Außenstände und nicht fristgerecht

bezahlte Rechnungen beeinträchtigen die Liquidität des Unternehmens. Dieses muss

jedoch weiterhin seinen Verpflichtungen nachkommen und gerät dadurch selbst in

finanzielle Schwierigkeiten. Um dies zu verhindern, ist ein klares und

stringentes Forderungsmanagement von Beginn an wichtig, um die eigene

Professionalität zu unterstreichen und die Liquidität zu erhalten.



Ursache 3: Zu hohe Fixkosten



Krisen können nicht vorhergesagt werden, sie sind jedoch ein fester Bestandteil

der zyklischen Abläufe in der Wirtschaft. Unternehmen sollten sich deshalb so

aufstellen, dass sie im Krisenfall aus eigener Kraft handlungsfähig bleiben.

Dazu trägt eine Reduzierung der Betriebskosten bei, um auch bei geringeren

Umsätzen stabile Gewinne zu erzielen. Dies ist allerdings nicht möglich, wenn

die Fixkosten des Unternehmens keine Spielräume erlauben. Durch regelmäßiges

Kostencontrolling und Kostenscreening können Unternehmen ihre Ausgaben prüfen

und gegebenenfalls unnötige Posten rechtzeitig eliminieren.



