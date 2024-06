Seite 2 ► Seite 1 von 3

Braubach (ots) - Jan Kreuzer und Joshua Heinz sind die Gründer der ecomnow GmbHund selbst seit Jahren Betreiber eines erfolgreichen Onlineshops. Als Expertenfür den E-Commerce bieten sie Onlinehändlern umfassende und praxiserprobteUnterstützung bei der Optimierung ihres Marketings und ihrer Shop-Performancean. Durch zielführende Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit, derConversion-Rate und des durchschnittlichen Warenkorbwertes sorgen sie zudemdafür, dass ihre Kunden bei gleichem Besuchervolumen und Marketingbudgetdeutlich bessere Umsätze erzielen. Welche Rolle dabei das A/B-Testing spielt,erfahren Sie hier.Die stetige Optimierung der einzelnen Marketingkanäle im E-Commerce wird immerwichtiger - nicht nur, um sich vom Wettbewerb abzuheben, sondern vor allem umlangfristig planbare Umsatzsteigerungen zu ermöglichen. Zwischen Onlinehändlernist dabei längst ein regelrechtes Wettrüsten darum entbrannt, wer am schnellstenauf neue Trends reagiert, auf den Zug aufspringt und als Vorreiter sopotenzielle Neukunden von sich überzeugt. Tests und daraus resultierende Datensind dabei unerlässlich, um Werbekampagnen gezielt zu optimieren. Es gilt: Jeumfangreicher die Datenmenge, desto besser sind auch die Ergebnisse. "Schonminimal unterschiedliche Formulierungen in einer E-Mail oder kleinste, visuelleAnpassungen an einem Creative oder einer Landingpage können einen extrempositiven, verkaufspsychologischen Effekt haben", betont E-Commerce-Experte JanKreuzer. "Onlinehändler sollten ihre Zielgruppe mithilfe von stetigenA/B-Testings und den daraus resultierenden Daten genauer definieren, um ihreWerbekampagnen gezielter ausspielen und sie damit effizienter machen zu können.""Das Thema A/B-Testing ist den meisten Onlinehändlern zwar grundsätzlichsicherlich ein Begriff, richtig eingesetzt wird es hingegen nur in denseltensten Fällen", bemängelt sein Geschäftspartner Joshua Heinz. Er und JanKreuzer sind selbst Shopbetreiber und setzen seit mehreren Jahren erfolgreichA/B-Tests ein, um die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe besser zu verstehen und diePerformance ihres Onlineshops fortlaufend zu optimieren. Auf Basis ihrerlangjährigen Erfahrung im E-Commerce haben sie die ecomnow GmbH gegründet undunterstützen Shopbetreiber dabei, Umsatzplateaus zu durchbrechen und ihre Shopsauf das nächste Level zu bringen. Dafür entwickeln sie unter anderemverkaufsoptimierte Shop-Konzepte, die bei gleichbleibenden Werbebudgets mehrConversions erzielen und bezahlte Werbung somit effizienter und profitabler