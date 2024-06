Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Eine exzellente ESG-Performance ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Kodiak, zumal wir durch verantwortungsvolle und nachhaltige Explorationen Werte schaffen. Die frühzeitige Umsetzung von besten Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in der Explorationsphase ist eine umsichtige Geschäftsentscheidung, um Risiken zu verringern und das Fundament dafür zu legen, dass unser Projekt MPD in Zukunft zu einer erstklassigen Mine entwickelt werden kann. Ich möchte dem Team von Kodiak dazu gratulieren, dass es die höchste ESG-Bewertung aller Explorationsunternehmen mit einem öffentlichen Rating auf Digbee erreicht hat.“

ESG-Bericht

Der Bericht bietet eine umfassende Bewertung der Performance von Kodiak in einem breiten Spektrum von ESG-Kriterien und Kodiak erhielt vom unabhängigen Gremium qualifizierter Bergbau-ESG-Experten von Digbee den ESG-Gesamtscore „AA“. Die ESG-Performance von Kodiak verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von „A“ und stellt das beste Ergebnis dar, das bis dato von einem Explorationsunternehmen auf der Digbee-Plattform erzielt wurde. Details der ESG-Performance von Kodiak finden Sie auf der Website von Kodiak.

CO2-Neutralität

Kodiak hat seine CO2-Neutralität aufrechterhalten, indem es im Jahr 2023 vom Great Bear Forest Carbon Project Emissionszertifikate erworben hat. Darüber hinaus ist Kodiak bestrebt, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 20 % pro Betriebstag gegenüber dem Referenzjahr 2023 durch die Umsetzung einer CO2-Reduktionsstrategie zu senken.

Die jährliche Bewertung der Treibhausgasemissionen von Kodiak für das Jahr 2023 wurde von Synergy Enterprises auf unabhängige Weise durchgeführt. Eine Kopie des Berichts über den Treibhausgasbestand des Unternehmens finden Sie auf unserer Website.

