NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 430 auf 400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im europäischen Luxusgütersektor dürfte es im zweiten Quartal deutliche Unterschiede bei der Umsatzentwicklung gegeben haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Kering rechne er mit einem Erlösminus von 10 Prozent und für die Kernmarke Gucci mit minus 17 Prozent./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 20:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:45 / EDT