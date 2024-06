NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 316 auf 333 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis je Aktie sei besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Logistikkonzerns habe die Erwartungen übertroffen./edh/mf

