Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dresden (ots) - Die Umsätze des Unternehmens sind das eine, die Absicherung desUnternehmers das andere - und am zweiten Punkt mangelt es viel zu oft. Umetablierten Unternehmern die Möglichkeit zu geben, ihre Firma ungehindert zuentwickeln und gleichzeitig finanzielle Freiheit zu erlangen, hat Sven Lorenzeine Kombination aus Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung geschaffen.Hier erfahren Sie, wie er geschäftliches Wachstum und privaten Vermögensaufbauzum Nutzen seiner Kunden auf den richtigen Weg bringt.Wenn das Unternehmen nach zwei bis drei Jahren am Markt die erste kritischePhase überstanden und die Grenze von 500.000 Euro Jahresumsatz überschrittenhat, stellen sich für den Unternehmer plötzlich ganz neue Fragen: Mit welchenStrukturen lassen sich die nächsten Ziele am besten erreichen? Wie kann dieWertschöpfung systematisch gesteigert werden? Und was muss passieren, damit dasUnternehmen langfristig zukunftsfähig bleibt? Zusätzlich kommt nun aber auch dieHerausforderung der privaten Absicherung auf den Tisch. "Unternehmer gehen nichtselten gewisse Risiken ein - deshalb muss die finanzielle Sicherheit für dieFamilie besonders gut geregelt sein", erläutert Sven Lorenz, Gründer undGeschäftsführer der Sven Lorenz GmbH. "Wir stellen immer wieder fest, dass es andieser Stelle an Wissen fehlt, weshalb das Thema nicht planmäßig angegangenwird. Wer aber nicht die Strukturen schafft, die ihm finanzielle Freiheitermöglichen, wird weiterhin von einem Gehalt leben, das er sich selbst auszahlt,und viel Geld an das Finanzamt verlieren. Im schlimmsten Fall bleibt am Ende derunternehmerischen Karriere nichts mehr übrig.""Jedem Unternehmer sollte bewusst sein, dass die einzige Ressource seinerfinanziellen Zukunft das eigene Unternehmen ist. Es ist daher essenziell, dassdie Struktur der Firma entsprechend dieser Herausforderung gestaltet wird -sowohl steuerlich optimiert als auch darauf ausgelegt, planvoll zu wachsen unddabei Kapital für den persönlichen Vermögensaufbau freizusetzen", fügt derUnternehmensberater hinzu. Sven Lorenz kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung inden Bereichen Unternehmensgestaltung sowie Vermögensplanung und -entwicklungverweisen. Er hat in leitenden Positionen für namhafte Unternehmen wie dieDresdner Bank, die Commerzbank und die Allianz gearbeitet. Mit seiner 2018gegründeten Kombination aus Unternehmensberatung und Vermögensverwaltungunterstützt er Unternehmer hinsichtlich ihrer Unternehmensstrukturen, ihrerWachstumspotenziale und bei der Planung und Entwicklung ihrer persönlichenVermögenswerte. So konnte er bereits mehr als 70 Unternehmer auf ihrem Weg zufinanzieller Freiheit begleiten, wobei ein Gesamtvermögen von über 300 Millionen