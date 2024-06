NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Just Eat Takeaway den Status "Negative Catalyst Watch" gegeben, um damit auf kurzfristige Gefahren hinzuweisen. Das Kursziel wurde vor der Berichtssaison der europäischen Essenslieferdienste zum zweiten Quartal auf 1119 Pence festgelegt, nachdem es zuletzt 1475 betragen hatte. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die Bruttowarenvolumina (GMV) dürften sich in der Branche wahrscheinlich verschlechtern, bevor es wieder besser werde, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine strenge Kostenkontrolle, also weniger Gutscheine und Marketingaktivitäten, führten zu einer schwächeren Auftragsdynamik. Diese werde verstärkt durch die hohe Inflation für Essen zum Mitnehmen, die mit knappen Verbraucherbudgets kollidiere. Die Debatte zur Zahlenvorlage dürfte sich um Verbesserungen der GMV von den derzeit niedrigen Niveaus aus drehen. Besonders vorsichtig gestimmt ist er für Just Eat, denn hier erwartet er, dass die Markterwartungen verfehlt werden./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 22:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 11,73EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 12:08 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,27 € , was eine Steigerung von +0,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer