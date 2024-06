Aktien Frankfurt Dax-Gewinne schrumpfen - Marktexperten bleiben skeptisch Der Dax hat nach dem schwachen Vortag am Mittwoch wieder den Weg nach oben gefunden. Allerdings schrumpften die anfänglichen Gewinne: Gegen Mittag behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,51 Prozent auf 18 271,01 Punkte, womit er in der …