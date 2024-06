Hamburg (ots) -



Das Mutterunternehmen von iglo Deutschland, Nomad Foods, hat heute in Londonangesichts der Climate Action Week die Ergebnisse seiner achtzehnmonatigenbranchenführenden Studie bekannt gegeben, in der untersucht wurde, ob dieLagertemperaturen für Tiefkühlkost erhöht werden können. Bereits eine minimaleTemperaturerhöhung führt zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionensowie zu Kosteneinsparungen, ohne die Produktsicherheit oder -qualität zubeeinträchtigen.Die Studie wurde gemeinsam mit der Lebensmittelwissenschafts- undTechnologieorganisation Campden BRI durchgeführt. Die nun vorliegendenErgebnisse bauen auf den bereits angekündigten Zwölfmonatsergebnissen auf undverleihen dem Vorschlag weiteres Gewicht. Durch die Lagerung von Tiefkühlkostbei -15 °C anstelle des aktuell geltenden EU-Industriestandards von -18 °C kannder Energieverbrauch der Gefrierkette um 10-11 % gesenkt werden, ohne dieLebensmittelsicherheit, die Textur, den Geschmack oder den Nährwert einesProdukts zu beeinträchtigen.In der Untersuchung der Studie wurden exemplarisch neun Tiefkühlprodukteeinbezogen: Geflügel, panierter Fisch, Naturfisch, Gemüse, pflanzenbasierteAlternativprodukte und Pizza. Zudem wurden vier Temperaturen (von -18 °C bis -9°C) getestet und deren Auswirkungen auf acht Schlüsselbereiche, darunterLebensmittelsicherheit, Textur, Ernährung, Energieverbrauch sowie Effekte imBezug auf die Verpackung erhoben. Nach achtzehn Monaten zeigten die Ergebnissekeine signifikante Veränderung der Produkte bei einer Veränderung derMindesttemperatur von -15 °C gegenüber -18 °C. Lediglich bei einigenpflanzlichen Produkten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschrittenwar, konnte ein Rückgang des Vitamin-C-Gehalts beobachtet werden. Optionen fürein Peer-Review der Studie werden nun geprüft.Nomad Foods tritt als erster Lebensmittelhersteller MOVE TO -15°C beiNomad Foods ist der erste Lebensmittelhersteller, der sich der Initiative Moveto -15°C angeschlossen hat. Dabei handelt es sich um eine weltweite