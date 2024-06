Die EZB hat begonnen, die Zinssätze zu senken, nachdem sie zuvor Erhöhungen versucht hatte, die höchste Inflation in der Eurozone zu bekämpfen. Trotz des jüngsten Anstiegs der Verbraucherpreise und geopolitischer Spannungen sind die meisten EZB-Verantwortlichen zurückhaltend bezüglich ihrer nächsten Schritte – Rehn nicht.

"Zwei weitere Zinssenkungen sind wahrscheinlich. Ende des Jahres könnten wir bei 3,25 Prozent liegen, und langfristig bei etwa 2,25 bis 2,50 Prozent," erklärte der finnische Zentralbankchef in einem Interview.

Er betonte, dass die EZB sich nicht auf einen festen Kurs festlegen werde, aber weitere Zinssenkungen als vernünftig ansieht. "Wenn sich der disinflationäre Prozess fortsetzt und sich unserem 2-Prozent-Ziel nähert, ist es sinnvoll, weitere Senkungen zu erwarten," sagte er. Trotz jüngster Schwankungen in den Daten glaubt Rehn an einen laufenden disinflationären Prozess und eine allmähliche wirtschaftliche Erholung in Europa.

Der EZB-Funktionär wiederholte seine Einschätzung auf einer Konferenz in Helsinki und betonte, dass die EZB entschlossen sei, die Inflation auf das mittelfristige Ziel von 2 Prozent zu stabilisieren. Er sieht in jeder Sitzung eine Möglichkeit für weitere Maßnahmen und warnt davor, die Haushalte und Unternehmen zu stark zu belasten:

Unsere Zinssätze sind weiterhin restriktiv. Wir müssen den disinflationären Prozess fortsetzen, ohne unser Hauptziel zu gefährden."

Die Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich macht Rehn nicht nervös. Er ordnet sie als als vorübergehendes Phänomen ein. "Der Markt stabilisiert sich schnell", sagte er und sieht derzeit keinen Bedarf für Eingriffe. Rehn hält die Wahrscheinlichkeit einer neuen Schuldenkrise für gering:

Ein Zentralbanker muss immer besorgt sein, aber es muss eine kalibrierte Besorgnis sein.

Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers, macht sich diesbezüglich mehr Gedanken: "Die unsichere politische Lage in Frankreich macht die Risiken von Staatsschulden wieder zum Thema. Mittelfristig müssen viele Länder höhere Zinsen zahlen oder die Staatsausgaben senken."

Vor den bevorstehenden Wahlen in Frankreich am Wochenende verliert der Euro an Wert. Im US-Handel wurde der Euro zuletzt bei 1,0711 US-Dollar gehandelt. Die Diskussion um den Zinsunterschied zwischen den USA und dem Euroraum bleibt. Die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman spielt sogar mit dem Gedanken, die Zinsen weiter zu erhöhen, sollte die Inflation nicht zurückgehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

