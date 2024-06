Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank und NatWest haben gemeinsam 55 Mio.

GBP für den Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge von Be.EV bereitgestellt.



Die Mittel dienen dem beschleunigten Ausbau des Ladenetzes von Be.EV in

Gemeinden des gesamten Vereinigten Königreich, die noch keinen Zugang zu

Schnell- und Ultra-Schnellladestationen haben. Bis Ende 2024 will Be.EV in

diesen Regionen mehr als 1.000 öffentlich zugängliche Ladesäulen betreiben. Die

Ladestationen werden mit erneuerbarer Energie von Octopus Energy gespeist.







grünen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen.



Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns,

Be.EV als neuen Kunden gewonnen zu haben und so zum Ausbau der

E-Mobilitätsinfrastruktur in Großbritannien beizutragen. Wir sehen es als

unseren Auftrag, mit unseren Finanzierungen in Europa und weltweit die

Mobilitätswende zu unterstützen und den Wandel hin zur Dekarbonisierung der

Gesellschaft voranzutreiben."



Asif Ghafoor, CEO von Be.EV, sagte: "Die Finanzierung der KfW IPEX-Bank ist ein

bedeutender Vertrauensbeweis für unsere Mission, Gemeinden, die beim Umstieg auf

Elektrofahrzeuge bisher vernachlässigt wurden, mit zuverlässigen, ultraschnellen

Lademöglichkeiten zu versorgen. Dies ebnet den Weg für zukünftige Investitionen

in der Branche, wovon letztlich die Elektrofahrzeugnutzer profitieren. Zudem

unterstützen wir damit das Ziel der britischen Regierung, ab 2035 nur noch

emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. Die Finanzierung beweist, dass sowohl

inländische als auch internationale Investoren mit Zuversicht auf den Umstieg

des Vereinigten Königreichs auf Elektrofahrzeuge blicken und dessen Bedeutung

für den Übergang zu einer Netto-Nullwirtschaft anerkennen."



