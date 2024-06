Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) ein Vorsteuerergebnis von 1,10 Mio. Euro (GJ 2022: 39,21 Mio. Euro) verbucht, erwartet für 2024 aufgrund von hohen Investitionen nun aber einen negativen Wert. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde das Geschäftsjahr 2024 als Transformationsjahr betrachtet. So plane das Unternehmen Investitionen in die Technik und in die Aufbauorganisation. Darüber hinaus stehe der Ausbau der Privatkundeneinlagen im Fokus, was mit erhöhten Marketingaufwendungen einhergehe. Zudem werde die Gesellschaft die Digitalisierung weiter vorantreiben und verstärkt in diesen Bereich investieren. Demnach solle voraussichtlich ein Ergebnis vor Steuern von -15 bzw. -20 Mio. Euro verbucht werden. Nach einem deutlichen Anstieg der Gesamtkosten 2024 sei laut GBC ab dem kommenden Geschäftsjahr 2025 mit einer zügigen Rückkehr in die Gewinnzone zu rechnen. Für 2025 erwarte das Analystenteam daher ein EBT von 5,75 Mio. Euro (GJ 2024 erwartet: -15,90 Mio. Euro) und für 2026 von 20,49 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 9,60 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.06.2024, 12:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 26.06.2024 um 08:45 Uhr fertiggestellt und am 26.06.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30101.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 6,36EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 12:23 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 9,60 EUR