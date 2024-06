Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem starken Start einen Teil seiner Gewinne wieder abgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.214 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste standen die Papiere Sartorius, SAP und Adidas, die größten Abschläge gab es bei BASF, BMW und Volkswagen.





"Der Gesamtmarkt wird am Mittwoch insbesondere durch die Kursgewinne der wenigen Technologieunternehmen SAP und Infineon mitgetragen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Speziell die Aktien von SAP bewegen als Indexschwergewicht den Gesamtmarkt. Auch die Aktien von DHL profitieren von den US-Vorgaben in Form der Quartalszahlen des Konkurrenten FedEx."Das Sentiment bleibe vorerst verhalten positiv gestimmt, obwohl sich die Konjunkturdaten zuletzt erneut abgeschwächt zeigten, so Lipkow. "Die Investoren wollen eine Konjunkturerholung in Europa sehen und setzen deshalb weiter auf einen möglichen Nachholeffekt. International gehören die deutschen Aktien zu den, im Vergleich zu anderen Ländern, am günstigsten bewerteten Aktienkategorien."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0684 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9360 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,66 US-Dollar, das waren 65 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.