NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 296 auf 359 US-Dollar angehoben. Analyst Brian Ossenbeck begründet dies am Mittwoch mit den strategischen Optionen für das Frachtgeschäft des Logistikkonzerns. Die Amerikaner hätten mit dem Zwischenbericht überraschend eine Prüfung angekündigt, schrieb er. Innerhalb des Konzerns sei die Sparte nur etwa halb so hoch bewertet, wie entsprechende börsennotierte Konkurrenten. Daher sei ein Verbleib im Konzern auch eine eher unwahrscheinliche Variante. Möglichen Kommentaren, dass der Umsatzausblick im aktuellen Wirtschaftsumfeld zu aggressiv sei, nimmt Ossenbeck zudem vorsorglich gleich Wind aus den Segeln./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 05:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 05:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,48 % und einem Kurs von 274,0EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 359

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



