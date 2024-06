St. Wolfgang am Wolfgangsee (ots) - Im Rahmen der Living Legends of Aviation

Europe im August 2024 trifft sich Wissenschaft und Wirtschaft zu den großen

Technologiefragen der Zukunft im event resort scalaria



Mit der Science Lounge gibt das event resort scalaria den großen Green

Tech-Zukunftsfragen am 30. und 31. August erstmalig eine Bühne. Im Rahmen der

Living Legends of Aviation Europe Awards 2024 werden sich internationale

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft zu den neuesten

Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Luft- und

Raumfahrt, Wissenschaft und Gesundheit austauschen und ihren Stand nachhaltiger

Forschung präsentieren. Starke Partner wie KTM-Technologies, Diamond Aircraft,

Red Bull und die Flying Bulls, FACC, Apus Aero, BWM, und Airbus sind bereits an

Bord. Die neu ins Leben gerufene Plattform stellt den Startschuss der kürzlich

verkündeten Partnerschaft des event resorts mit The Explorers Club New York City

dar und bildet den Auftakt des Living Legends of Aviation Europe Awards, zu dem

auch heuer wieder Hollywood Stars erwartet werden.







verkündet



In seiner über 100-jährigen Geschichte hat sich der 1904 gegründete Explorers

Club der Unterstützung wissenschaftlicher Entdeckung und Erforschung von Land,

Meer, Atmosphäre und Weltall gewidmet. Der "Terra incognita", dem unbekannten

Land. Dabei wurden zahlreiche Expeditionen, wie die der Erforschung des

Marianengrabens, die Erstbesteigung des Mount Everest oder die erste

Mondlandung, von Mitgliedern des Clubs durchgeführt. Auch wenn es heute auf der

Erde kaum mehr unbekannte Orte gibt, so gilt es aktuell mehr denn je,

unerforschte Green Tech Lösungsansätze auszumachen und im Sinne einer

nachhaltigen Zukunft nutzbar zu machen.



Die Absicht, zukünftig gemeinsame Projekte im Geiste gemeinsamer Ideale und

Werte umsetzen zu wollen, wurde beim 120. Annual Dinners des Clubs im April

dieses Jahres in New York City durch scalaria COO Humberto Schenk und The

Explorers Club Präsident Richard Garriott de Cayeux verkündet. Die Partnerschaft

zielt darauf ab, nachhaltigen Technologien eine Plattform für internationalen

Austausch zu bieten. Zudem sollen Innovations- und Entdeckergeist der Menschheit

im Green Tech-Bereich angeregt und gefördert werden.



Neues Forum am Wolfgangsee: Science Lounge powered by KTM Technologies der

Living Legends of Aviation Europe Awards



Fragen aus diesem ebenso großen wie auch zukunftsträchtigen Bereich will sich

die 1. Science Lounge der Living Legends of Aviation Europe Awards widmen. Und Seite 2 ► Seite 1 von 3



Partnerschaft zwischen der scalaria und The Explorers Club New York CityverkündetIn seiner über 100-jährigen Geschichte hat sich der 1904 gegründete ExplorersClub der Unterstützung wissenschaftlicher Entdeckung und Erforschung von Land,Meer, Atmosphäre und Weltall gewidmet. Der "Terra incognita", dem unbekanntenLand. Dabei wurden zahlreiche Expeditionen, wie die der Erforschung desMarianengrabens, die Erstbesteigung des Mount Everest oder die ersteMondlandung, von Mitgliedern des Clubs durchgeführt. Auch wenn es heute auf derErde kaum mehr unbekannte Orte gibt, so gilt es aktuell mehr denn je,unerforschte Green Tech Lösungsansätze auszumachen und im Sinne einernachhaltigen Zukunft nutzbar zu machen.Die Absicht, zukünftig gemeinsame Projekte im Geiste gemeinsamer Ideale undWerte umsetzen zu wollen, wurde beim 120. Annual Dinners des Clubs im Aprildieses Jahres in New York City durch scalaria COO Humberto Schenk und TheExplorers Club Präsident Richard Garriott de Cayeux verkündet. Die Partnerschaftzielt darauf ab, nachhaltigen Technologien eine Plattform für internationalenAustausch zu bieten. Zudem sollen Innovations- und Entdeckergeist der Menschheitim Green Tech-Bereich angeregt und gefördert werden.Neues Forum am Wolfgangsee: Science Lounge powered by KTM Technologies derLiving Legends of Aviation Europe AwardsFragen aus diesem ebenso großen wie auch zukunftsträchtigen Bereich will sichdie 1. Science Lounge der Living Legends of Aviation Europe Awards widmen. Und