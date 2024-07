Goldproduzent mit toller Zukunft! Mega Cashcow dank tollen Ergebnissen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Goldproduzenten mit einem hohen Hebel auf den Goldpreis sind gefragt und so überrascht es nicht, dass OceanaGold (WKN: A0MVLD) im Fokus vieler Experten und Analysten steht. Mit einer erwarteten Produktionsleistung von 510.000 – 570.000 Unzen Gold zu All-In Sustaining Costs von 1.475 – 1.600 US$ pro verkaufter Unze Gold partizipiert dieser mittelgroße Goldproduzent überproportional vom steigenden Goldpreis.

OceanaGold besitzt weltweit vier Goldminen. Diese liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Zudem verfügt OceanaGold über strategische Investitionen und Beteiligungen an zwei Explorationsunternehmen. Jüngst gab man bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft, OceanaGold Philippines, Inc., den Börsengang von 20 % der ausstehenden Stammaktien von OGPI an der philippinischen Börse abgeschlossen hat. Die Aktien werden unter dem Tickersymbol 'OGP' gehandelt, und der Handel begann am 13. Mai 2024. OGPI hält den Anteil des Unternehmens an der Didipio-Mine und war gemäß den Bedingungen des erneuerten Abkommens über finanzielle und technische Unterstützung verpflichtet, seine Stammaktien an der PSE zu notieren. Bei dem Angebot handelte es sich um ein Sekundärangebot von Stammaktien, und der Erlös ging an eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OceanaGold. Mit dem Börsengang wurden Bruttoerlöse von insgesamt ca. 106 Mio. US$ erzielt. Der verfügbare Erlös aus dem Angebot, nach Abzug von Gebühren und Steuern, wird für die Rückzahlung der Schulden von OceanaGold verwendet. Zum 31. März 2023 hatte das Unternehmen Schulden in Höhe von 160 Millionen US$.

Die Betriebs- und Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 deuten wiederum ein starkes Gesamtjahr an. Denn anhand der Q1 Zahlen lässt sich ein starkes Produktionswachstum und Free Cash Flow Wachstum ablegen. Q1 entsprach dabei den Erwartungen und OceanaGold ist davon überzeugt die Goldproduktion im Laufe des Jahres von Quartal zu Quartal steigen zu können, wobei man in der zweiten Jahreshälfte an allen vier Standorten eine bessere Leistung erzielen sollte.

Durch die schrittweise Steigerung der Produktion in jedem verbleibenden Quartal dieses Jahres und die starken Gold- und Kupferpreise erwarten das Management, dass man in der Lage sein wird, die Bilanz weiter zu stärken, in organisches Wachstum zu investieren und zusätzliche Renditen für die Aktionäre zu erwägen. Wie diese dann aussehen ist noch nicht bekannt.

Quelle: StockCharts.com

Der 16-Jahres Point and Figure Chart sieht interessant aus. Man steht an einem Dreifachtop und das erste Kursziel ist 3,75 CAD. Ein Ausbruch aus der langen Konsolidierung gelingt oberhalb von 4,25 CAD und dann ergibt sich ein Kursziel von 7,50 CAD für die Aktie.

