STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN ME9VF7) Nvidia bleibt im Fokus der Anleger. Nach den durch Gewinnmitnahmen ausgelösten Kursrücksetzern schlagen Schnäppchenjäger bei den Papieren des Halbleiter-Herstellers zu. Gestern kletterte der Preis für einen Anteilsschein um 6,8 % auf 126,09 US-Dollar. Marktbeobachter raten dennoch zur Vorsicht und verweisen auf eine Zunahme der bärischen Wetten auf Nvidia. Zudem mehren sich charttechnische Signale, auf die Anleger achten sollten. An der Euwax wird heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia verkauft. 2. Discount-Call-Optionsschein auf RWE (WKN MG6H75)

RWE investiert weiter in Windenergie und möchte vor allem seine Windparks in der Nordsee ausbauen. Der Energiekonzern erhielt jüngst die Genehmigung zum Bau zweier Windparks nördlich der Insel Borkum. Diese rechnet RWE seinem Nordseecluster zu, welches nach dem Ausbau über eine Leistung von 1,6 Gigawatt verfügen soll. Die nun genehmigten Windparks NC1 und NC2 sollen rund 660 Megawatt beitragen. Nachdem die RWE-Aktie seit Wochenbeginn rund 2 % zulegen kann, geht es heute um 0,2 % auf 33,51 Euro nach unten. Stuttgarter Anleger sind dennoch weiterhin optimistisch, sie kaufen einen Discount-Call-Optionsschien auf RWE zu. 3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MG0BEJ)

Der DAX setzt auch heute seine Berg- und Talfahrt fort. Zu Handelsbeginn nahm das Aktienbarometer einen neuen Anlauf für eine Erholungsbewegung und kletterte um 1 % auf 18.363 Punkte. Die Kauflaune der Anleger ließ zum Mittag hin spürbar nach und der DAX fiel auf sein vorläufiges Tagestief von 18.176 Punkten. Damit gab er seine Tagesgewinne wieder vollständig ab. Ein Grund für die Schwäche dürfte in schwachen Daten zum Konsumklima liegen. Der GfK-Konsumklimaindex sank entgegen den Erwartungen von -21 auf -21,8 Punkte. Das Auf- und Ab lässt Knock-out-Anleger vermehrt KO`s auf den DAX handeln, an der Spitze steht ein Call, der eifrig gehandelt wird.

Euwax Sentiment Index

Auf einen freundlichen Tagesauftakt folgte heute wie auch schon an den Vortagen eine Schwächephase im DAX. Dieser erreichte im Vormittagshandel mit 18.363 Punkten sein Tageshoch. Damit stand er rund 1 % höher als am Vortag. Maue Konjunkturdaten trübten die Stimmung auf dem Parkett jedoch wieder ein, bis zum Mittag gab der DAX seine Tagesgewinne vollständig wieder ab.

Börse Stuttgart auf Youtube

InvestScience?: Das Portfolio zur ersten Million | Börse Stuttgart | Invest 2024 Darum geht's im Video: In diesem Vortrag auf der Invest 2024 Messe spricht Simon Schöbel über die Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die finanziellen Erfolg fördern. Mit Einblicken aus seiner langjährigen Erfahrung als Finanzexperte und Influencer betont er die Bedeutung von Verhaltenskontrolle, Glaubenssatz-Neudefinition und Geldinvestition. Anhand historischer Beispiele und psychologischer Heuristiken illustriert er, wie man ein erfolgreiches Portfolio für die erste Million aufbaut.

Video unter folgendem Link anschauen:

Disclaimer:

