LAS VEGAS, 26. Juni 2024 / IRW-Press / JanOne Inc. (Nasdaq: JAN) (Frankfurt: 5AR1), ein multidisziplinäres Unternehmen mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen und Fintech, freut sich bekannt zu geben, dass es Herrn Vay Tham zu seinem Chief Revenue Officer und zum President seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft ALT5 Sigma, Inc. ernannt hat. Herr Tham verfügt über umfangreiche Erfahrung von mehr als 25 Jahren auf den Kapitalmärkten, insbesondere im Technologiesektor. In seiner Karriere war er in den Bereichen Forschung, Investment Banking und Finanzen tätig, zuletzt als Managing Director und Head of Technology Investment Banking bei PI Financial Corp. (Ventum Financial).