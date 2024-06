Keith Bodnarchuk, President & CEO, kommentierte: "Der Abschluss dieser geophysikalischen Programme auf unseren zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Ursa, Orion, Aurora und Orbit ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von Cosa zur Entwicklung einer Pipeline von Bohrzielen in einem Großteil unseres viel versprechenden und äußerst unerforschten Portfolios von Uranprojekten. Wir betrachten die jüngsten Ergebnisse der Winterbohrungen und die Identifizierung von Sandsteinstrukturen und -alterationen als einen großen Erfolg für das Unternehmen und freuen uns darauf, die Ergebnisse der ANT-Arbeiten bei Ursa zu nutzen, um die weiteren Bohrungen in diesem Sommer anzuleiten. Mit dem Abschluss unserer 6,5 Mio. $ Buy-Deal-Finanzierung zu Beginn dieses Jahres sind wir vollständig finanziert, um die spannenden Bohrziele bei Ursa zu verfolgen und gleichzeitig die Projekte Orion, Aurora und Orbit bis 2025 in den bohrbereiten Zustand zu bringen."

Andy Carmichael, VP of Exploration, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir die Datenerfassungsphase unseres geophysikalischen Programms abgeschlossen haben, das drei Arten von Untersuchungen umfasst, um vier unserer wichtigsten Uranprojekte voranzubringen. Cosa erwartet, dass die Ergebnisse der umfangreichen Ambient Noise Tomography (ANT)-Arbeiten bei Ursa rechtzeitig vorliegen werden, um die Bohrungen zu leiten und die ermutigenden Ergebnisse der Bohrungen im Winter 2024 weiterzuverfolgen und die Priorisierung der Zielgebiete auf diesem 60.000 Hektar großen Projekt zu unterstützen. Wir freuen uns auf die ANT-Ergebnisse von Orion, wo die Arbeiten im Jahr 2023 überzeugende übereinstimmende leitfähige Sandstein- und Grundgebirgsanomalien aufzeigten, sowie auf die luftgestützten Gravitations- und elektromagnetischen Ergebnisse bei Aurora und Orbit, die die Exploration dieser oberflächennahen Projekte in der Nähe der Uranmühle Key Lake im Jahr 2025 bestimmen werden."