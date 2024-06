Bremen (ots) -



- Teamleistung von FUNKE und Partnern: Implementierung der neuen

Systemlandschaft in nur rund acht Monaten

- Nach dem GoLive im Berliner Markt wird die Software nun auf die regionalen

Märkte in Hamburg, NRW, Thüringen und Braunschweig ausgerollt



Die FUNKE Mediengruppe stellt ihre Systemlandschaft im Bereich Werbevermarktung

der Regionalmedien neu auf und setzt dabei in Zukunft auf die CRM- und

Auftragsmanagement-Software Adpoint von Lineup. In nur rund acht Monaten hat

FUNKE in Zusammenarbeit mit Medien-Systempartner (MSP) als Generalunternehmer

und Lineup das neue System implementiert. Adpoint wird dabei die bestehende SAP

IS-M/AM-Landschaft sowie Salesforce ersetzen und ablösen.







Regionalmedien und deckt sowohl das weiterhin wichtige Printgeschäft ab, stellt

aber vor allem die technische Grundlage für das Digitalgeschäft zur Verfügung.

Das System geht im ersten Schritt bei den Berliner Regionalmarken von FUNKE

live, der weitere Rollout von Adpoint in den Märkten Hamburg, NRW, Thüringen und

Braunschweig folgt.



"Die Zukunft unserer Regionalmedien ist digital - und mit Einführung von Adpoint

ist ein wichtiger Meilenstein unserer Transformation geschafft. Wir brauchen die

beste Systemlandschaft und die besten Prozesse. So bieten wir auch in Zukunft

unseren Kundinnen und Kunden im Werbemarkt die optimalen Plattformen und

Angebote, um ihre Werbeziele in den FUNKE-Regionalmedien bestmöglich zu

erreichen", sagt Christoph Rüth, Konzerngeschäftsführer der FUNKE Mediengruppe.



"Das neue Setup ist schlank, zukunftsfähig und in dieser Form wirklich

einzigartig in einem deutschen Medienhaus. Wir bieten unseren Sales-Teams die

ideale Arbeitsumgebung, um die Werbekundinnen und Kunden bestmöglich zu

betreuen", sagt Janina Janßen, Director Operations & Intelligence bei FUNKE.

"Die Implementierung dieses für die Zukunft der Regionalmedien so wichtigen

Systems war eine großartige Teamleistung - nur deswegen konnten wir dieses

Großprojekt in Rekordzeit umsetzen", ergänzt Heimo Krum, Chief Information

Officer bei FUNKE.



Für MSP-Geschäftsführer Tim Greve ist dieses Projekt "nicht nur ein großer

Schritt, um Adpoint im D-A-CH-Raum nachhaltig zu etablieren, sondern auch ein

Beleg für die Richtigkeit der Zwei-Säulen-Strategie der MSP, neben der

kontinuierlichen Betreuung der SAP-Systeme neue innovative Systeme anzubieten".



Das weltweit von mehr als 6.800 Medienmarken genutzte Lineup-System Adpoint

wurde entwickelt, um den kompletten Betreuungsprozess von Werbekunden zu

automatisieren. Es ist das umfassendste Omni-Channel-Portal auf dem Markt für

Medienhäuser, die Werbekunden jeglicher Größenordnung bedienen. Mit dem

Selfservice-Portal können alle Medienkanäle des jeweiligen Mediums gebucht

werden.



Pressekontakt:



Tim Greve, MSP Geschäftsführung,

Tel. 0171 / 761 38 62

E-Mail: tim.greve@medien-systempartner.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131818/5810044

OTS: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen





Das neue Setup ist eine wichtige Grundlage für die Transformation derRegionalmedien und deckt sowohl das weiterhin wichtige Printgeschäft ab, stelltaber vor allem die technische Grundlage für das Digitalgeschäft zur Verfügung.Das System geht im ersten Schritt bei den Berliner Regionalmarken von FUNKElive, der weitere Rollout von Adpoint in den Märkten Hamburg, NRW, Thüringen undBraunschweig folgt."Die Zukunft unserer Regionalmedien ist digital - und mit Einführung von Adpointist ein wichtiger Meilenstein unserer Transformation geschafft. Wir brauchen diebeste Systemlandschaft und die besten Prozesse. So bieten wir auch in Zukunftunseren Kundinnen und Kunden im Werbemarkt die optimalen Plattformen undAngebote, um ihre Werbeziele in den FUNKE-Regionalmedien bestmöglich zuerreichen", sagt Christoph Rüth, Konzerngeschäftsführer der FUNKE Mediengruppe."Das neue Setup ist schlank, zukunftsfähig und in dieser Form wirklicheinzigartig in einem deutschen Medienhaus. Wir bieten unseren Sales-Teams dieideale Arbeitsumgebung, um die Werbekundinnen und Kunden bestmöglich zubetreuen", sagt Janina Janßen, Director Operations & Intelligence bei FUNKE."Die Implementierung dieses für die Zukunft der Regionalmedien so wichtigenSystems war eine großartige Teamleistung - nur deswegen konnten wir diesesGroßprojekt in Rekordzeit umsetzen", ergänzt Heimo Krum, Chief InformationOfficer bei FUNKE.Für MSP-Geschäftsführer Tim Greve ist dieses Projekt "nicht nur ein großerSchritt, um Adpoint im D-A-CH-Raum nachhaltig zu etablieren, sondern auch einBeleg für die Richtigkeit der Zwei-Säulen-Strategie der MSP, neben derkontinuierlichen Betreuung der SAP-Systeme neue innovative Systeme anzubieten".Das weltweit von mehr als 6.800 Medienmarken genutzte Lineup-System Adpointwurde entwickelt, um den kompletten Betreuungsprozess von Werbekunden zuautomatisieren. Es ist das umfassendste Omni-Channel-Portal auf dem Markt fürMedienhäuser, die Werbekunden jeglicher Größenordnung bedienen. Mit demSelfservice-Portal können alle Medienkanäle des jeweiligen Mediums gebuchtwerden.Pressekontakt:Tim Greve, MSP Geschäftsführung,Tel. 0171 / 761 38 62E-Mail: tim.greve@medien-systempartner.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131818/5810044OTS: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen