HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Ist der Wechsel von Nationalspieler Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund schon perfekt? Das zumindest ließ die Zuhörer eine Aussage von DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Mittwoch im EM-Quartier der deutschen Mannschaft in Herzogenaurach glauben. An dem Abwehrspieler seien zahlreiche Vereine interessiert gewesen, darunter auch Bayer Leverkusen. "Er hat sich letztendlich dann für Dortmund entschieden", sagte Völler bei seinen Ausführungen zu einem möglichen Ersatz für den angeschlagenen Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark.

Wenig später aber intervenierte DFB-Sprecherin Franziska Wülle und stellte klar, Völler habe lediglich den Stand der Transfer-Berichterstattung der "Bild"-Zeitung wiedergegeben. "Ich wollte hier nichts verkünden, mal gucken, ob ich recht habe oder nicht", fügte Völler schmunzelnd hinzu.

Anton gilt bei den Stuttgartern nach einer starken Saison als einer der Wechselkandidaten. Der BVB soll ein mögliches Ziel des 27-Jährigen sein./aer/DP/jha