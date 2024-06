FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen frühen Stopp für das Blockbuster-Krebsmedikament Imfinzi zur Behandlung von frühem Blasenkrebs und einen Fehlschlag für eine wichtige klinische Imfinzi-Studie bei Lungenkrebs im Frühstadium./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 149,3EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 12:51 Uhr) gehandelt.



