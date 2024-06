Vancouver, British Columbia, Kanada, 26. Juni 2024 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. („Generation“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an die jüngste Prüfung des zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekts Yath („Yath“) im kanadischen Territorium Nunavut mehrere aus geologischer Sicht bedeutende Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet ermittelt hat.

- Der VGR-Trend enthält radioaktive Findlinge und Strukturen, die sich über einen drei Kilometer langen leitfähigen Trend auf dem Konzessionsgebiet erstrecken.

- Der Bog Trend wurde als radioaktiver Ausbiss und überdeckter Ausbiss identifiziert; innerhalb des Trends finden sich auf einer Strecke von drei Kilometern durch Frost aufgebrochene Findlinge.

- Der Force Trend enthält frostbedingte Grundbrüche und überdeckte Ausbisse mit radioaktiven Merkmalen.

- Das Gebiet Lucky Break enthält radioaktives polymetallisches Sulfid und Pechblende.

VGR Trend: Der VGR Trend befindet sich im Unterbecken Yathykyed, in der Nähe der nordwestlichen Ecke des Konzessionsgebiets Yath. Diese Zone erstreckt sich über 5 Kilometer entlang einer Verwerfungslinie und weist hohe Radioaktivitätswerte und günstige Ton-Kieselerde-Alterationen auf. Sie birgt ein 3 bis 7 Meter mächtiges, steil einfallendes Erzgang- und Bruchsystem aus Karbonat und Hämatit, das radioaktive und sulfidische Minerale enthält. Radioaktive Findlinge und Strukturen können auf einer Strecke von 3.000 Metern festgestellt werden, was den VGR Trend zu einem vielversprechenden Ziel für die Mineralexploration macht.

Bog Trend: Der Bog Trend befindet sich in einem Gebiet mit zerklüftetem Grundgestein, das von Intrusionsgängen der Christopher Island Formation durchschnitten ist. Frühere Studien ermittelten eine nach Südwesten streichende Verwerfungslinie, die noch nicht erbohrt wurde. Entlang eines Abschnitts von drei Kilometern wurden radioaktive Gesteine und Findlinge ausfindig gemacht, die größtenteils von losem Boden bedeckt sind. Das Uran und das Sulfid scheinen sich in Bereichen zu konzentrieren, in denen das Gestein durch die Intrusionsgänge zerbrochen und alteriert wurde.