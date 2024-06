Eschborn, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Techem-Gruppe reduziert CO ? e-Emissionen um 20 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr



- Klare DEI-Agenda für Mitarbeitende: Gruppenweit gültige Richtlinie für

Diversität und Anti-Diskriminierung



- 100 Prozent Ökostrom für Kunden und Techem-Standorte in Deutschland





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nachhaltigkeit und Klimaschutz beginnt für Techem, den Serviceanbieter fürsmarte und nachhaltige Gebäude, im eigenen Unternehmen, wie der heuteveröffentlichte, vierte Techem Nachhaltigkeitsbericht belegt: Die internationalagierende Techem Gruppe arbeitet weiter konsequent an der Erreichung ihrerNachhaltigkeitsziele und damit der Klimaneutralität bis 2045. Im Geschäftsjahr2023 konnte Techem seine CO2e-Emissionen um knapp 20 Prozent senken. Damitbelief sich der globale CO2-Abdruck der Gruppe auf 244.134 Tonnen1 (FY 2022:306.800 Tonnen). Darüber hinaus hat Techem klare Diversitätsgrundsätze in einergruppenweit gültigen Richtlinie für Diversität und Anti-Diskriminierungfestgehalten. Zudem hat das Unternehmen im Berichtszeitraum erstmals die Prüfungeiner Gender Pay Equality, die den prozentualen Gehaltsunterschied zwischenMännern und Frauen angibt, in Deutschland durchgeführt und ein Verfahren zurErmittlung und Berichterstattung etabliert. Zudem wurden alle relevantenMitarbeitenden2 zu Compliance-Themen geschult. Bewertet wurden dieseAnstrengungen nicht zuletzt durch ein ESG-Risiko-Rating von 8,7 und damit einem"Negligible Risk" (vernachlässigbares Risiko) von der Rating-Agentur MorningstarSustainalytics.Prägende Handlungsprinzipien sind Energieeffizienz und Dekarbonisierung"Die globalen Bemühungen zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandelswaren noch nie so akut, aber auch noch nie so intensiv wie heute", sagt TechemCEO Matthias Hartmann. "Wir wollen unserer Verantwortung gegenüber derGesellschaft und der Umwelt gerecht werden. Das bedeutet für uns konkret:Klimaneutralität in Gebäuden zu fördern, indem wir Energieeffizienz undDekarbonisierung gezielt vorantreiben. Stück für Stück setzen wirniedriginvestive Vorhaben zur Reduzierung des Energieverbrauchs um. Das hilftVermietenden wie auch Mietenden", betont Matthias Hartmann. Hierzu zählt nichtzuletzt der Digitale Heizungskeller von Techem. Die KI-gestützteTechnologieplattform zur energetischen Überwachung von Heizungsanlagen - mittelsSensoren - erfasst die Temperaturniveaus sowie die erzeugten Energiemengen und-flüsse. Auf diese Weise können Wirkungs- und Nutzungsgrade errechnet undüberwacht sowie auf dieser Basis Heizungen effizienter betrieben werden. Die