Die Rückkehr über die 30 US-Dollar entfachte noch einmal Optimismus. Silber drängte in Richtung des markanten Widerstandsbereiches um 32+ US-Dollar. Die Widerstandszone blieb jedoch unerreicht. Der Silberpreis drehte noch vor dem Erreichen der 31 US-Dollar wieder nach unten ab und trat den Rückzug an. Die Luft ist raus. Das Edelmetall hat die Waffen gestreckt. Eine zügige Fortsetzung der Rallye in Richtung 35 US-Dollar ist erst einmal vom Tisch. Oder doch nicht?

Mit dem Vorstoß über die 30 US-Dollar stemmte sich Silber zunächst erfolgreich gegen die Stärke des Greenbacks. Mittlerweile bietet sich ein anderes Bild. Silber ächzt – wie auch Gold - unter dem immer stärker werdenden US-Dollar. Der US-Dollar profitiert unter anderem von Aussagen aus den Reihen der Fed, wonach die erste Zinssenkung noch auf sich warten lassen dürfte. Die nächste Gelegenheit, um an der Zinsschraube zu drehen, hätte die Fed am 31. Juli. Ein Zinsschritt im Juli würde aber überraschen. Danach geht es für die Währungshüter in die mehrwöchige Sommerpause. Das erste reguläre Treffen des FOMC der Fed nach der Sommerpause ist für den 17. September und 18. September angesetzt.

Die Stärke des Greenbacks lässt sich eindrucksvoll am Verlauf des US-Dollar-Index ablesen. Mit großer Vehemenz setzt der US-Dollar-Index den Widerstandsbereich 106 Punkte / 106,5 Punkte unter Druck. Ein Ausbruch über die 106,5 Punkte würde ein weiteres Kaufsignal auslösen und die Dollarstärke weiter anheizen. Ein solches Szenario würde Gold und Silber entsprechend zusetzen. Ein Scheitern des US-Dollar-Index an der Zone 106 Punkte / 106,5 Punkte wäre hingegen ein Hoffnungsschimmer für die Edelmetalle.

Das sind die Zielmarken, die es zu beachten gilt

Nach dem gescheiterten Versuch, die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, lotet Silber einen Konsolidierungsboden aus. Idealerweise findet das Edelmetall gleich im Bereich von 29 US-Dollar Halt. Davon sollte man aber nicht unbedingt ausgehen. Wahrscheinlicher ist ein Konsolidierungsboden im Bereich von 28 US-Dollar bzw. im Bereich von 26 US-Dollar / 25,3 US-Dollar. Die „Comeback-Marken“ auf der Oberseite lauten: 30 US-Dollar und 32+ US-Dollar.

Ein Fünkchen Hoffnung

Mit Chartformationen ist es bekanntlich so eine Sache. Man sollte sie nicht überbewerten, aber natürlich auch nicht außer Acht lassen. Die Konsolidierung der letzten Tage und Wochen kann man in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (rot dargestellt) pressen. Nicht selten werden bullische Flaggen über die Oberseite aufgelöst. Eine ganz ähnliche Formation gab es bereits im April / Mai. Silber drehte damals im Bereich von 26 US-Dollar nach oben ab und sprintete daraufhin in Richtung 32 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte