Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) den Umsatz um fast 21 Prozent auf 7,25 Mio. Euro gesteigert und das Ergebnis deutlich verbessert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage fuße das Umsatzwachstum hauptsächlich auf den Geschäftsfeldern Dermakosmetik und Wundpflege sowie Veterinär. Das EBITDA habe sich auf -1,33 Mio. Euro (GJ 2022: -1,55 Mio. Euro) verbessert. Für die kommenden Jahre erwarte das Analystenteam, dass sich der Umsatz deutlich erhöhen werde. Für 2024 kalkuliere GBC daher mit 8,01 Mio. Euro, für 2025 mit 8,53 Mio. Euro und für 2026 mit 9,38 Mio. Euro. Beim EBITDA werde 2024 ein Wert von -0,58 Mio. Euro erwartet. Dieser solle 2025 auf -0,21 Mio. Euro steigen und 2026 mit 0,36 Mio. Euro ins Plus drehen. Dies gehe einher mit Skalierungseffekten und steigenden Umsätzen. Auf Basis ihres DCF-Modells senken die Analysten das Kursziel auf 4,00 Euro (zuvor: 4,20 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.06.2024, 14:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 26.06.2024 um 10:40 Uhr fertiggestellt und 26.06.2024 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30103.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Bio-Gate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 1,120EUR auf Tradegate (26. Juni 2024, 13:47 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 4,00 EUR